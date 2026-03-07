U dvorištu pregazio muškarca pa pobjegao, tijelo pronašli susjedi

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 67-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti“ u svezi kaznenim djelom „Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom“ na štetu 76-godišnjaka.

Provedenim je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno kako je osumnjičeni 27. veljače 2026. u popodnevnim satima u dvorištu na adresi prebivališta oštećenog na vrbovečkom području u Gornjem Tkalcu, najvjerojatnije pod utjecajem alkohola, upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka. Nakon što je oštećenog dovezao do adrese njegovog prebivališta te neposredno nakon što je oštećeni, izašao iz automobila s mjesta suvozača, u namjeri da automobilom izađe iz dvorišta, krećući se unatrag, pritom ne primjenjujući dužnu pažnju na položaj oštećenog, stražnjim dijelom vozila ga udario pri čemu je 76-godišnjak pao na tlo, a što osumnjičeni ni tada nije uočio nego je vozilom prešao preko njega i otišao.

Sljedećeg dana, u jutarnjim satima, tijelo su uočili susjedi koji su zatražili intervenciju policijskih službenika.

Zbog dobivenih ozljeda, 76-godišnjak je preminuo.

Na mjestu događaja obavljen je očevid, a tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Operativnim radom te dodatno poduzetim mjerama i radnjama, policijski su službenici došli do saznanja o osobi koja se dovodi u svezu s navedenim kaznenim djelom.

U srijedu, 4. ožujka, na temelju naloga Županijskog suda u Zagrebu, obavljena je pretraga osobnog automobila. U sklopu pretrage, obavljen je i očevid na vozilu, a na kojem su pronađeni tragovi koji ukazuju da se sumnja pokazala opravdanom. Osumnjičeni muškarac je uhićen te priveden na kriminalističko istraživanje u službene prostorije policije.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni 67-godišnjak je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke.