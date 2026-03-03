U dva dana dvaput na sudu: Kaštelanin vozio bez vozačke, oduzeto mu vozilo i poslan u zatvor

Policijski službenici na području Kaštela u protekla su dva dana više puta intervenirali zbog 50-godišnjeg vozača koji je, unatoč ranijim postupanjima, nastavio sudjelovati u prometu bez položenog vozačkog ispita. Kako navode iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, policija je 1. ožujka postupala prema 50-godišnjaku kojeg su uhitili i odveli na sud jer je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita. Sudu je tada predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana te zaštitna mjera.

Međutim, sud ga je pustio na slobodu, a samo sat vremena nakon puštanja 50-godišnjak je ponovno sjeo u vozilo i opet sudjelovao u prometu. Sud ga je proglasio odgovornim za počinjene prekršaje, no kako mu nije određeno zadržavanje, ponovno je pušten na slobodu.

Zaustavljen 2. ožujka u Kaštel Starom: Vozio i neregistrirano, bez osiguranja

Nova intervencija uslijedila je već sljedećeg dana. Policijski službenici su ga 2. ožujka 2026. godine oko 15.45 sati u Kaštel Starom ponovno zaustavili te utvrdili da i dalje upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilima bilo koje kategorije, odnosno bez položenog vozačkog ispita. Dodatnim provjerama utvrđeno je i da vozilo nije registrirano te da nema policu obveznog osiguranja. Vozač je uhićen, a nakon dovršenog istraživanja uz optužni prijedlog doveden je nadležnom sudu. Policija mu je privremeno oduzela osobno vozilo.

Sud mu odredio zadržavanje: Predan u zatvor na 11 dana

S obzirom na to da se radi o upornom ponavljaču, policija je sudu predložila određivanje zadržavanja u trajanju od 15 dana. Prema navodima policije, vozač je u protekle tri godine više puta prekršajno kažnjavan zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

Predloženo je i izricanje kazne zatvora u trajanju od 60 dana, novčane kazne te zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilima svih kategorija na 12 mjeseci. Također je predloženo donošenje odluke o trajnom oduzimanju vozila. Sud je na kraju donio rješenje kojim se vozaču određuje zadržavanje u trajanju od 11 dana, nakon čega je predan u zatvor.