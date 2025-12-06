Close Menu

U Đardinu upaljena druga adventska svijeća uz glazbu i veliki odaziv građana

Gradonačelnik Šuta, njegovi zamjenici i direktorica TZ-a Alijana Vukšić prisustvovali su blagdanskom okupljanju u Splitu

Kroz subotnje popodne u Splitu je, prema očekivanjima, ponovno zavladala blagdanska atmosfera. Nakon prošlotjednog svečanog otvorenja Adventa, kojem je prisustvovalo mnoštvo građana, i paljenje druge adventske svijeće u Đardinu privuklo je velik broj posjetitelja. Svečanost je započela u 17 sati, a brojni Splićani i posjetitelji okupili su se kako bi zajedno obilježili nastavak adventskog vremena.

Na događaju su prisustvovali gradonačelnik Tomislav Šuta, njegovi zamjenici Ivo Bilić i Matea Dorčić te direktorica Turističke zajednice grada Splita Alijana Vukšić, koji su simbolično podržali nastavak blagdanskog programa i adventsku tradiciju u gradu.

Kako bi svečanost zasjala u punom blagdanskom duhu, glazbeni doprinos dali su dječji zbor Glazbene škole Josip Hatze, čiji su najmlađi članovi oduševili okupljene, a potom i kvartet Fascination, koji je uz prigodan repertoar dodatno upotpunio atmosferu.

Paljenjem druge adventske svijeće Đardin je još jednom postao središte blagdanskog druženja, nagovještavajući nastavak programa koji će i u idućim danima privlačiti brojne posjetitelje.

advent grad svijeca foto dd 1
GALERIJA
Kliknite za pregled
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
4
Haha
2
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
2