U cijeloj SDŽ samo dvije vatrogasne intervencije u 24 sata. Sve se odvijalo u Splitu

U protekla 24 sata vatrogasci su na području Splitsko-dalmatinske županije imali su tek dvije interevencije i to na području Splita.

Prva intervencija zabilježena je u 7:23 sati, kada su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita intervenirali u KBC Firule gdje su ženskoj osobi uklonili prsten s prsta ruke.

Druga intervencija dogodila se u 8:28 sati u Ostravskoj ulici, na parkiralištu, gdje su pripadnici DVD-a Split uklonili vozilo s parkirališta kao ispomoć komunalnoj službi. Na terenu su bila tri vatrogasca s jednim vozilom.