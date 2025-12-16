U četvrtak u Gradskoj galeriji Sikirica otvorenje izložbe 'Boro i njegov Sinj'

U okviru ovogodišnjeg izdanja programa 'Jesenjarenje' kojeg u partnerstvu provode udruga Sinjski kulturni urbani pokret i Gradska galerija Sikirica, u četvrtak, 18. prosinca u 19 sati u Galeriji se otvara izložba 'Boro i njegov Sinj'.

Izložba donosi presjek izvanredno bogate arhivske građe Sinjanina Borisa Buljana koji je kroz desetljeća prikupljao članke, fotografije, memorabilije i najrazličitiju dokumentarnu građu vezanu za povijest i sadašnjost Sinja i Cetinske krajine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Boris Buljan rođen je 1946. godine u obitelji Joze i Anđe Bulj, kao treće od četvero djece – starijih, brata Ante i sestre Anke, te mlađe sestre Boške. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Sinju, nakon čega je upisao Ekonomski fakultet u Zagrebu. Nakon par godina vraća se u rodni grad i zapošljava se u računovodstvu tadašnje konfekciji 'Sinjanka' (OOUR Jugoplastike) gdje će upoznati i buduću suprugu Nediljku s kojom će dobiti dvoje djece, sina Jozu i kćer Ankicu. Odrastajući u samom centru sinjske varoši, u Vrličkoj kali, Boro je još kao dijete izgradio specifične interese – redovne odlaske u Gradsko kino u neposrednoj blizini njihove obiteljske kuće, u ljetna poslijepodneva odlaske na sinjski Gradski bazen, a već s petnaestak godina s prijateljima odlazi i na prve planinarske avanture. Trajno vezan za svoj Sinj, ali i podjednako neobično zaljubljen u Zagreb, još od mladih dana pokazuje tendenciju sakupljanja arhivske građe te je u maniri društvenog kroničar desetljećima sakupljao sve što se tiče njegova rodnoga grada – tekstove iz povijesti Sinja, biltene, fotografije, isječke iz novina na temu Sinjske alke, tvornice Dalmatinka, stradanja grada u Domovinskom ratu i priča i slika iz svakodnevnog života svojih sugrađana. U njegovoj arhivi danas je sačuvana i sistematizirana najrazličitija dokumentarna građa vezana za povijest i sadašnjost Sinja i Cetinske krajine, kulturnu i prirodnu baštinu i svakodnevni život grada.

Boro Buljan, ostavio je dubok trag u životu grada kroz svoj doprinos u različitim projektima od interesa za lokalnu zajednicu, a posebno kroz desetljetni angažman u Planinarskom društvu Svilaja. Preminuo je 2023. godine, u subotu, 29. travnja. Zanimljivo je da je upravo na taj datum, godine 1875. u okviru tadašnje Austro-Ugarske, u Hrvatskoj osnovano prvo Hrvatsko planinarsko društvo i taj se datum i dan danas obilježava kao datum početka organiziranog planinarenja u Hrvatskoj.

Izložba ostaje otvorena do 31. siječnja i moći će se pogledati u radno vrijeme galerije.

Program 'Jesenjarenje 6' realiziran je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Sinja i dioničkog društva Adriatic Croatia International Club.