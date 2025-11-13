U centru Ljubljane nožem teško ozlijeđen vozač autobusa

U središtu Ljubljane danas se dogodio napad u kojem je oštrim predmetom teško ozlijeđen vozač autobusa. Počinitelj je pobjegao s mjesta događaja na Bavarskom dvoru, no nakon opsežne policijske potrage, 37-godišnji osumnjičenik je uhićen oko 20 sati, piše slovenski portal 24ur.com.

Nakon napada na teren su odmah izašli svi raspoloživi policajci i kriminalisti, a šire područje nadlijetao je i helikopter. Tragalo se za muškarcem starim između 35 i 50 godina, visokim od 180 do 190 centimetara, svijetle kose i brade, koji je u trenutku napada nosio crvenu jaknu. Policija je locirala i uhitila 37-godišnjeg osumnjičenika na području Ljubljane, prenosi Index.

Vozač životno ugrožen, istraga u tijeku

Ozlijeđeni vozač prevezen je u ljubljanski Klinički centar, gdje se i dalje nalazi na liječenju. Kriminalisti su obavili očevid i nastavljaju s prikupljanjem informacija kako bi se rasvijetlile sve okolnosti napada. O rezultatima istrage bit će obaviješteno nadležno državno odvjetništvo.

"Motiv za djelo i druge okolnosti još nisu pojašnjene i predmet su daljnje istrage. Teško ozlijeđeni vozač ostaje na liječenju u UKC Ljubljana, po zadnjim informacijama je njegovo stanje stabilno, ali mu je život i dalje ugrožen", priopćili su iz Policijske uprave Ljubljana.

Prema neslužbenim informacijama, napadnuti vozač zadobio je ozljede glave.