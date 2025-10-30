Close Menu

U BiH uhićen traženi hrvatski državljanin po Interpolovoj tjeralici

Evo detalja

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas (29. 10. 2025. godine) lišili su slobode jednu osobu na području Zenice.

Tjeralicu je raspisao NCB Interpol Zagreb radi kaznenog progona za kaznena djela „Kriminalno udruživanje“ i „Počinjenje kaznenog djela kao član kriminalne skupine“, koja su propisana Kaznenim zakonom Republike Hrvatske.

Na temelju operativnih saznanja, policijski službenici SIPA-e – FAST tim locirali su osobu te je lišena slobode.

Nakon kriminalističke obrade u prostorijama SIPA-e, navedena osoba bit će predana u nadležnost Sudu Bosne i Hercegovine.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0