U Biblijskom vrtu obilježen Svjetski dan turizma te otvorena Kiparsko-slikarska kolonija

Povodom Svjetskog dana turizma u Biblijskom vrtu Gospe Stomorije u Kaštel Novom upriličeno je otvaranje 8. Kiparsko-slikarske kolonije i obilježavanje 27.-me obljetnice utemeljenja vrta. Osmu godinu za redom u Kaštelima se održava Kiparsko-slikarska kolonija ''1500 godina stara kaštelanska maslina-zaštićeni spomenik prirode -Kaštela 2025'', u organizaciji Grada Kaštela, TZ Kaštela, Muzeja grada Kaštela, društva Bijaći, udruge Šušur, udruge Biblijski vrt Stomorija, a sve pod pokroviteljstvom Splitsko-dalmatinske županije, TZ županije i Ministarstva poljoprivrede.

S par prigodnih riječi, na početku službenog programa, okupljenima se u ime udruge Biblijski vrt Stomorija obratio predsjednik Anton Žanić.

''Dugi period je to u kojem pokušavamo paziti na naš vrt. U tih 27 godina bilo je puno truda, razgovora ali i nerazumijevanja. Što je najvažnije bilo je puno ljubavi i emocija. Od prvoga dana ovo je zajednički projekt svih dionika koji su sudjelovali u njegovom nastajanju na čelu s našom prof. Ivnom Bućan'', kazao je Žanić.

Kiparsko-slikarska kolonija proteklih sedam godina okupila je je 45 akademskih kipara i slikara koji su u Kaštelima stvarali i stvorili vrijedna umjetnička djela koja su darovana Gradu i Muzeju grada Kaštela. Svakako treba naglasiti kako svake godine, pa tako i ove godine kipari rade honorarno, a sva svoja djela ostavljaju kao dar.

Ovim projektom TZ grada Kaštela se na inicijativu Turističke zajednice županije uključila u ''Mjesec hrvatskog turizma'', projekt Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice, a ujedno se obilježava i Svjetski dan turizma.

''Zadovoljstvo mi je i ove godine biti na ovom mjestu jer je najbolje mjesto za obilježavanje Svjetskog dana turizma i obljetnice našeg vrta. Drago mi je što naši umjetnici kroz koloniju i svoj rad promoviraju Kaštela, te ih stavljaju na svjetsku kartu poželjnih destinacija. Prezentiranje naše marende, našeg Crljenka kaštelanskog te naše kulturne baštine dovodi goste u Kaštela koji se u prosjeku zadržavaju preko 6 dana. Sve ovakve manifestacije van turističke sezone su dodatni plus za kaštelanski turizam'', kazala je direktorica TZ Nada Maršić.

Grgica Benutić, u ime Grada Kaštela, istaknuo je kako Grad Kaštela ima za cilj Kaštela napraviti gradom ugodnog življenja, za sve svoje građane pa tako i za sve goste koji ih posjećuju.

Na ovogodišnjoj Kiparsko-slikarskoj koloniji sudjeluju međunarodni umjetnici koji su dobitnici prestižnih nagrada. Simon Jimenez Cisternas, Anamarija Aničić Kahrić, Elma Čaušević- Mujezinović, Adis Elias Fejzić i Enes Kišević umjetnici su koji će sudjelovati u koloniji te u dva dana, koliko kolonija traje, od stare masline napraviti umjetnička djela.

Prije službenog otvaranja same kolonije župnik Kaštel Novog, don Gabrijel Kamber upriličio je prigodni blagoslov u kojem je istaknuo kako smo svi svojevrsni turisti.

''Ako bismo pokrstili današnji dan mogli bismo reći kako je današnji dan Svjetski dan hodočasnika. Svaki čovjek nije ništa drugo nego turist, hodočasnik koji na ovoj Zemlji upoznaje razna dobra kako bi stigao do nebeskog vječnog dobra'', zaključio je don Gabrijel.