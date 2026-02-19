U Bavarskoj predstavljena hrvatska turistička ponuda

Hrvatska turistička zajednica predstavlja ukupnu hrvatsku turističku ponudu na sajmu f.re.e, koji se održava u Münchenu od 18. do 22. veljače. Ovaj sajam je od posebnog značaja za hrvatski turizam s obzirom na to da je Bavarska dio Njemačke iz kojeg u Hrvatsku dolazi najveći broj gostiju s tog tržišta. Hrvatski štand obišla je hrvatska delegacija predvođena ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom i direktorom Hrvatske turističke zajednice Kristjanom Staničićem, a hrvatski izložbeni prostor posjetio je i Vladimir Duvnjak, generalni konzul RH u Münchenu.

"Na sajmu u Münchenu s rekordnih 30 suizlagača i ove godine prezentiramo svu raznolikost i kvalitetu naše ponude. Njemačka je za nas najvažnije emitivno tržište, a gosti iz Bavarske čine gotovo 40 posto od ukupnog broja svih njemačkih turista u Hrvatskoj. U 2025. godini njemački gosti ostvarili su 22,3 milijuna noćenja i 3,2 milijuna dolazaka, a prema posljednjim istraživanjima, Nijemci i dalje pokazuju veliki interes za putovanja, ali isto tako i dalje jako izraženu osjetljivost na odnos cijene i kvalitete i zato nam cjenovna konkurentnost ostaje snažno u fokusu", izjavio je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta RH te naglasio:

"U Münchenu smo održali niz sastanaka sa strateškim partnerima, a posebno je važno što smo dodatno ojačali suradnju s ADAC-om, čije ocjene i preporuke imaju snažan utjecaj na odluke milijuna putnika. Zato smo potpisali i novi ugovor o suradnji za integriranu cjelogodišnju promotivnu kampanju, vrijedan 200 tisuća eura", rekao je ministar Glavina i izrazio veliko zadovoljstvo što je hrvatski izložbeni prostor posjetio hrvatski nogometni reprezentativac Josip Stanišić. "Ovime smo još jednom pokazali snažnu sinergiju turizma i sporta i potvrdili kako su sportaši naši najbolji ambasadori", zaključio je Glavina.

Hrvatska se delegacija u okviru sajma susrela s Michaelom Kaniber, ministricom Bavarske za prehranu, poljoprivredu, šumarstvo i turizam, a tijekom kojeg je naglašena izvrsna suradnja između Hrvatske i Bavarske u domeni turizma. Tijekom sastanka su predstavljeni i rezultati provedbe reforme održivog turizma s naglaskom na smještajnu infrastrukturu i aktivnosti kojima Hrvatska jača cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam, a govorilo se i o nastavku provedbe zajedničkih projekata. Na sajmu su održani i sastanci s predstavnicima značajnih njemačkih turoperatora, platformi i prijevoznika kao što su turistička grupacija Dertour, aplikacija i platforma za planinarenje i navigaciju u prirodi Komoot te vodeći europski organizator studijskih putovanja Studiosus Reisen.

"Njemačka je naše najvažnije emitivno tržište, a unutar njega Bavarska zauzima posebno mjesto jer upravo iz te savezne zemlje ostvarujemo najveći turistički promet s njemačkog tržišta. Dugogodišnja privrženost bavarskih gostiju Hrvatskoj potvrđuje snažnu povezanost naših destinacija s tim dijelom Njemačke, ali i visoku razinu povjerenja u kvalitetu, sigurnost i raznolikost naše ponude, što su nam iz prve ruke potvrdili i naši partneri. Dodatnu prednost predstavlja i geografska blizina te vrlo dobra prometna povezanost, bilo cestovnim putem, bilo zračnim linijama, što Hrvatsku čini lako dostupnom i atraktivnom destinacijom tijekom cijele godine", izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Veliko oduševljenje posjetitelja hrvatskog štanda izazvalo je prisustvo Josipa Stanišića, hrvatskog nogometnog reprezentativca i igrača nogometnog kluba FC Bayern München koji je u društvu ministra Glavine i direktora Staničića obišao izložbeni prostor naše zemlje, a sve zahvaljujući strateškom partnerstvu između HTZ-a, TZ Istre i FC Bayern Münchena.

"Veseli nas što se i ove godine Hrvatska na sajmu f.re.e u Münchenu predstavlja na jednom od najvažnijih turističkih događanja na njemačkom tržištu, pri čemu je strateško partnerstvo s FC Bayern Münchenom dodatno doprinijelo velikoj vidljivosti i interesu posjetitelja za hrvatski štand. Za daljnje jačanje pozicije Hrvatske na njemačkom tržištu ključnu ulogu imaju dugoročna partnerstva s uglednim i etabliranim partnerima, stoga nam je iznimno važno i pokretanje suradnje s Lufthansom, koja time u 2026. godini postaje jedan od naših strateških partnera, kao i nastavak uspješne suradnje s ADAC-om, s kojim ove godine ulazimo u četvrtu godinu zajedničkih aktivnosti. Sve ove suradnje značajno doprinose izgradnji prepoznatljivog imidža Hrvatske kao visoko kvalitetne i pouzdane turističke destinacije. Raduje nas i veliki odaziv čak 30 suizlagača iz Hrvatske, što potvrđuje koliko je interes za promocijom na sajmu u Münchenu velik te koliki potencijal njemačko tržište i dalje ima za hrvatski turizam", izjavila je Nera Miličić, direktorica Predstavništva HTZ-a u Münchenu.

Hrvatska delegacija je prilikom posjeta Njemačkoj obišla sjedište ADAC-a, najvećeg njemačkog i europskog automobilskog kluba. Tijekom sastanka s Karlheinzom Jungbeckom, predsjednikom ADAC-a za turizam i Carstenom Cossmanom, voditeljem Odjela za turizam ADAC-a potpisan je Ugovor o suradnji između HTZ-a i ADAC-a za 2026. Suradnja se odnosi na njemačko tržište te je usmjerena na offline i online promociju raznolikosti hrvatskih destinacija, bogatstva kulturne i povijesne baštine te očuvanosti prirode, a sve s ciljem osnaživanja pozicije Hrvatske kao jedne od najomiljenijih inozemnih destinacija njemačkih gostiju. Osim toga, na sastanku se razgovaralo i o turističkoj strategiji Hrvatske za ovu godinu koja ponajviše podrazumijeva jačanje pred i posezone te pametno formiranje cijena.

Dodajmo kako u sklopu hrvatskog štanda svoju ponudu predstavlja 30 suizlagača među kojima su turističke zajednice, nacionalni parkovi, hotelijeri, agencije i prijevoznici. Tijekom sajma, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, organizirana je degustacija vrhunskih hrvatskih vina i sireva. Tu su još i degustacija Makarske torte te nastupi Folklornog društva Tempet, dok će tijekom vikenda sve posjetitelje zabaviti Munski zvončari s Kvarnera.