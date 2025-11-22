U Aržanu palo preko 30 centimetara snijega koji je zaprijetio vjenčanju. Onda su mladoženja i kum uzeli stvar u svoje ruke

Aržano je tijekom subote bilo jedan od zimski “epicentara” Dalmacije. Prema informacijama koje su nam javili čitatelji iz ovog naselja u okolici Imotskog, visina snijega je večeras prešla 30 centimetara.

Jedan par imao vjenčanje upravo u subotu u snježnom Aržanu, a nitko nije očekivao da će pasti ovako obilan snijeg.

“Danas nismo mogli na pir, samo smo do sale. Zbog sniga nismo mogli van sela, ali svakako dan za pamćenje”; kaže nam čitatelj.

Ivan Šolić je na svojoj stranici objavio zanimljiv video iz Aržana gdje mladoženja i njegov kum čist prometnicu da bi svati mogli proći do sale. Pogledajte...