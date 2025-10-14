U agenciju koja je otkazala maturalac upala inspekcija, vlasnika odvela policija: "Od prošlog petka sve je krenulo nizbrdo"

Agonija roditelja čijoj je djeci u zadnji tren otkazan maturalac još nije gotova. Povrat novca ni dandanas nisu dobili, a vlasnik putničke agencije sada je čak okrenuo ploču i okrivio njih jer su o svemu obavijestili policiju i medije.

Podsjetimo, redakciji portala DNEVNIK.hr prošli tjedan javili su se očajni roditelji jedne osnovne škole u Petrinji nakon što je učenicima osmog razreda dva dana prije polaska otkazan maturalac, a putnička agencija nije im vratila novac.

Vlasnik Putničke agencije Klek, Saša Klek, roditeljima je tjednima nudio niz neuvjerljivih objašnjenja, obećanja i odugovlačenja, no novac koji su mnogi teško stekli, pa čak i dizali kredit, nisu dobili natrag. Posljednje obećanje dano roditeljima, ali i nama novinarima nakon što smo objavili priču, bilo je – novac stiže u ponedjeljak. No, i taj je ponedjeljak došao i prošao bez novca.

Klek tvrdi - došla mu je inspekcija i policija, blokirali su mu račune, a sve zbog prijave nestrpljivih roditelja i zbog pozivanja medija. Sada zbog blokiranih računa ne može vratiti novac iako je, kako navodi, sve htio riješiti mirnim putem i povrat sredstava obaviti odmah.

"Mi smo stvarno htjeli ovo sve izbjeći"

Roditeljima je u ponedjeljak uputio sljedeći odgovor:

"Javljamo vam se samo s informacijom da nam je jutros u 8:30 došao Državni inspektorat te momentalno traje nadzor kod nas u agenciji. Uskoro dolazi i policija te odlazim u Zagreb na informativni razgovor jer to spada pod Ministarstvo financija.

Privremeno su nam blokirani svi računi, poslovni i privatni, shodno prijavi naše agencije od strane roditelja državnom inspektoratu te objavama u medijima.

Mi smo stvarno htjeli ovo sve izbjeći te sve riješiti mirnim putem i obaviti danas povrat sredstava, međutim nažalost neki roditelji to nisu mogli više čekati i od prošlog petka sve je krenulo nizbrdo kada su nas počeli mediji i portali svih televizija nazivati.

Kada završi nadzor i kad nas odblokiraju, javim vam se s novim informacijama, odmah vam šaljem mail.

Iskreno, žao mi je da je do ovog došlo, međutim razumijem i vas da više niste mogli čekati, ali ovo samo produžuje cjelokupnu agoniju oko povrata", napisao je Saša Klek u odgovoru roditeljima.