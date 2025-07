U 54. godini tragično preminuo omiljeni glumac!

Preminuo je Malcolm-Jamal Warner, američki glumac najpoznatiji po ulozi u kultnoj seriji The Cosby Show. Imao je 54 godine. Vijest je za magazin PEOPLE potvrdio izvor blizak obitelji, navodeći da se tragični događaj zbio tijekom obiteljskog odmora u Kostariki, gdje se Warner utopio dok je plivao. Predstavnik glumca nije odmah odgovorio na upit za službeni komentar.

Warner je široj javnosti ostao upamćen po ulozi Thea Huxtablea, jedinog sina Heatha Cliffa Huxtablea kojeg je tumačio Bill Cosby u seriji The Cosby Show, emitiranoj od 1984. do 1992. godine. Serija je bila jedan od najgledanijih i najutjecajnijih televizijskih projekata tog razdoblja.

The Cosby Show

U intervjuu za PEOPLE iz 2023. godine, Warner je govorio o značaju serije za cijelu glumačku postavu: "Znam da mogu govoriti u ime cijele ekipe kada kažem da smo svi još uvijek jako ponosni na The Cosby Show. Dijelimo jedinstveno iskustvo koje nas povezuje s puno ljubavi, bez obzira koliko vremena prošlo otkako smo se zadnji put vidjeli ili čuli."

Unatoč ponosu na projekt, Warner je također priznao da je naslijeđe serije promijenjeno zbog optužbi protiv Billa Cosbyja. Cosby, danas 88-godišnjak, osuđen je 2018. za seksualni napad, no presuda mu je poništena 2021. godine. Unatoč tome, dodatnih pet žena kasnije ga je javno optužilo za seksualno zlostavljanje.

"Bez obzira na to kako se netko danas osjeća prema toj seriji, ja sam i dalje ponosan što sam bio dio jednog takvog kultnog projekta koji je imao ogroman utjecaj – prvenstveno na crnačku kulturu, ali i na američku kulturu općenito", istaknuo je Warner.

Karijera nakon The Cosby Showa

Nakon uloge u The Cosby Showu, Warner je ostvario niz uspješnih televizijskih angažmana. Glumio je u seriji Malcolm & Eddie zajedno s Eddiejem Griffinom od 1996. do 2000. godine. Od 2011. do 2015. tumačio je lik Alexa Reeda u seriji Reed Between the Lines, uz glumicu Tracee Ellis Ross. U novijim godinama gledatelji su ga mogli pratiti u serijama Major Crimes kao Chuck Cooper, Suits kao Julius Rowe te u medicinskoj drami The Resident gdje je igrao ulogu dr. AJa Austina, piše Index.

Nedavne aktivnosti i privatni život

U lipnju 2023. Warner je pokrenuo podcast zajedno s voditeljima Weusijem Barakom i Candace Kelley, koji je opisao kao prostor u kojem može biti potpuno iskren i ranjiv. "To je za mene bilo zanimljivo iskustvo jer je to mjesto gdje se osjećam dovoljno sigurno da dopustim sebi biti onoliko ranjiv koliko mi to dopušta vlastita granica", rekao je tada za PEOPLE.

Govoreći o sadržaju podcasta, naglasio je važnost otvaranja prostora za raznolike teme unutar crnačke zajednice: "O crnačkoj zajednici često govorimo kao o monolitu, a zapravo postoji mnogo različitih aspekata koje smo željeli istražiti, prepoznati i otvoreno o njima govoriti."

Malcolm-Jamal Warner iza sebe ostavlja suprugu i kćer, čije identitete je držao podalje od javnosti. Njegova iznenadna smrt potresla je obožavatelje i kolege iz cijelog svijeta, a mnogi se danas prisjećaju ne samo njegovog glumačkog talenta već i snažnog utjecaja koji je ostavio kao simbol jedne televizijske ere i njezine kulturne ostavštine.