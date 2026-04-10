Tvrđava Klis prvi put prešla milijun eura: Prihodi skočili gotovo 10 puta

Prihodi Tvrđave Klis u 2025. godini prvi su put premašili milijun eura, objavio je načelnik Jakov Vetma. Riječ je o značajnom rastu u odnosu na prethodne godine – u manje od desetljeća prihodi su povećani gotovo deset puta.

Prema objavljenim podacima, 2016. godine prihodi su iznosili 113.549 eura, dok su u 2025. dosegnuli 1.071.248 eura. Time je, prvi put, probijena granica od milijun eura, što predstavlja važnu prekretnicu u upravljanju jednim od najpoznatijih lokaliteta u zaleđu Splita.

Rast prihoda, kako ističe Vetma, nije samo statistički podatak, već pokazatelj razvoja i ulaganja u lokalnu zajednicu.

“Ovaj novac nije samo broj na papiru – to su sredstva koja se vraćaju u našu zajednicu, u obnovu baštine, u infrastrukturu i u bolji standard naših stanovnika”, poručio je.

Dodao je kako prostora za napredak još ima te da tvrđava i dalje krije značajan neiskorišteni potencijal.

“Svjestan sam da je još puno posla pred nama. Tvrđava ima još mnogo neiskorištenog potencijala, a mi imamo viziju kako ga ostvariti. Trend je jasan, smjer je ispravan, a tempo ne usporavamo”, istaknuo je.

Tvrđava Klis posljednjih godina bilježi sve veću posjećenost, a interes domaćih i stranih posjetitelja kontinuirano raste. Upravo taj trend, uz dodatna ulaganja i razvoj sadržaja, očito se odražava i na financijske rezultate.