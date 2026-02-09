Tvrda obrambena bitka i rekord kickera: Seattle slavio u Super Bowlu

Seattle Seahawksi osvojili su Super Bowl pobijedivši New England Patriotse 29:13 u finalu odigranom na stadionu Levi's u Santa Clari u Kaliforniji. Bila je to 60. utakmica za naslov prvaka NFL-a, ali i svojevrsna repriza finala iz 2015. godine, kada su u dramatičnom susretu slavili Patriotsi.

Ulazak Seattlea i New Englanda u finale mnoge je iznenadio jer prije početka sezone nisu bili među glavnim favoritima. Ipak, oba su sastava regularni dio završila s omjerom 14–3, a kroz doigravanje su se probijali ponajviše zahvaljujući čvrstim obranama. Takav je bio i Super Bowl, odigran pred oko 70 tisuća gledatelja.

Obrane dominirale u prvom poluvremenu

Glavni treneri Mike Macdonald i Mike Vrabel u prvom dijelu nisu uspjeli razigrati napade predvođene quarterbackovima Samom Darnoldom i Drakeom Mayeom pa je utakmica poprimila obilježja tvrde, obrambene borbe.

Prve je poene donio kicker Seattlea Jason Myers, koji je bio precizan s 33 jarda u prvoj te s 39 i 41 jardu u drugoj četvrtini. Touchdowna prije odmora nije bilo, a najbliže su mu bili Seahawksi, no dodavanje Darnolda za Jaxona Smith-Njigbu blokirao je Christian Gonzalez.

Bad Bunny predvodio Halftime Show

Tradicionalni nastup na poluvremenu pripao je Bad Bunnyju, jednom od najutjecajnijih latino glazbenika današnjice. Portorikanski glazbenik, pravog imena Benito Antonio Martínez Ocasio, tijekom karijere osvojio je brojne nagrade, uključujući Grammyje i Latin Grammyje, a 2022. godine bio je najstreamaniji izvođač na Spotifyju treću godinu zaredom. Na pozornici mu se pridružila i Lady Gaga.

Seattle prelomio utakmicu

U trećoj četvrtini Myers je dodao još jedan field goal, a potom je uslijedio ključan trenutak susreta. Nakon što je Derrick Hall izbacio loptu iz ruku Mayea, Seahawksi su preuzeli posjed na protivničkoj polovici terena. Nedugo zatim Darnold je pronašao AJ-a Barnera za prvi touchdown utakmice, a uspješnim dodatnim udarcem Seattle je pobjegao na 19:0.

Patriotsi ublažili poraz

New England se dugo nije uspijevao ni približiti poziciji za field goal, no u završnici je postigao dva touchdowna. Maye je najprije dvama preciznim dodavanjima pronašao Macka Hollinsa za smanjenje na 19:7.

Pokušaj brzog povratka u utakmicu ubrzo je zaustavljen – Julian Love presjekao je Mayeovo dodavanje, a Myers potom pogodio svoj peti field goal i postavio rekord Super Bowla.

Patriotsi se ipak nisu predavali, ali nova pogreška njihova quarterbacka presudila je susret. Devon Witherspoon ga je srušio, Uchenna Nwosu pokupio izgubljenu loptu i vratio je za touchdown kojim je Seattle otišao na nedostižnih 29:7. Do kraja je Rhamondre Stevenson nakon kratkog dodavanja postavio konačnih 29:13.