'Tvornica medalja' Taekwondo klub Marjan pokrenula novu tradiciju, održan prvi međunarodni Tomas Summer Camp u Splitu: "Voljeli bismo da kamp raste i okuplja sve više sportaša"

Ljetni kamp Tomas Taekwondo kluba Marjan održan je u Splitu od 20. do 27. kolovoza u dvorani Turističke i ugostiteljske škole na Spinutu. Kamp, pod vodstvom proslavljenog taekwondo trenera Tonija Tomasa, okupio je stotinjak seniorskih, juniorskih i kadetskih sportaša iz cijelog svijeta na treninzima i međunarodnoj sportskoj konferenciji. Program je uključivao trening, medicinski nadzor i predavanja o prehrani, prevenciji ozljeda i sportskom razvoju.

Danas smo im se pridružili na posljednjem danu treninga i imali priliku razgovarati s olimpijskom pobjednicom Mateom Jelić i trenerima koji su vodili treninge kampa: Toni Tomas, Veljko Laura Šišo, ali i Ana Zaninović kao osvajačica četiri svjetske i tri europske medalje te dvostruka olimpijka.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Zadovoljna sam kako je prošao ljetni kamp i htjela bih da svake godine dolazi još više sportaša. Drago mi je da dolaze borci iz drugih zemalja i da svi zajedno treniramo. Radilo se puno, atmosfera je bila odlična. Nadam se da su svi stekli novo iskustvo i naučili nešto", kazala nam je Matea.

Je li svima bilo posebno trenirati s olimpijskom prvakinjom?

"Ne znam, ja sebe ne gledam tako. Ali nadam se da mogu nekome pokazati što je sve moguće i biti mu inspiracija – to bi mi bilo najveće zadovoljstvo", rekla je Matea, i dodala koji su planovi do kraja sezone.

"Za dva mjeseca je Svjetsko prvenstvo, krajem listopada. Plan je trenirati svaki dan, živjeti u trenutku i uživati u onome što radim, a onda neka bude Božja volja. Rekla bih da nisam u potpunosti zadovoljna dosadašnjim rezultatima, ali moram biti zahvalna. Nakon svega ostala je praznina u meni i još uvijek se vraćam, učim voljeti i pronalaziti snagu. Trudim se ostati u trenutku, raditi na sebi i biti uz svoj tim. Nakon Tokija prešla sam u novu kategoriju, ali sam se ove godine vratila u svoju – do 67 kg. Pravila se u taekwondou svake godine mijenjaju, ali treneri sve prate i mi se prilagođavamo", kazala je.

Planovi za Los Angeles?

"To nikad ne znam. Samo znam da moj tim i ja radimo zajedno, da nismo sami i da ćemo se boriti do kraja", rekla je.

Plan je da se kamp nastavi

"U prvoj godini organizacije Thomas Summer Campa bilo je 160 natjecatelja i ovih sedam dana prošlo u je najboljem redu. Na kampu se mnogo toga moglo naučiti, imali smo i radionice gdje smo predstavljali sustav rada u klubu, kao i predavanje doktora i nutricionista. Svakoga je moglo nešto zanimati i svatko je mogao ponešto naučiti. Treniralo se jako dobro, a zadnjih par dana malo smo smanjili intenzitet jer nas čeka natjecanje u Nišu. Zadovoljan sam i nadam se da će iduće godine biti još bolje", kazao je Veljko Laura Šišo, trener koji je u 2024. odveo najviše hrvatskih sportaša do odličja.

"Nadam se da će kamp postati tradicionalan. Znajući Tonija, kada on krene u nešto - ne staje. Siguran sam da će ovo podignuti na još veću razinu i da će sljedeće godine biti još više polaznika", dodao je.

Za takewondo klub Marjan - našu 'tvornicu medalja' - nema puno odmora.

"Putujemo u Niš, a zatim nas čekaju brojna natjecanja: Europsko kadetsko prvenstvo u studenom, juniorsko u isto vrijeme, seniorsko krajem listopada, a u prosincu i Olimpijske igre gluhih. Bit će izazovno, ali vjerujem da ćemo sezonu završiti uspješno, kao i prethodnih godina", kaže Šišo.

Četiri olimpijske igre, četiri medalje

"Zadovoljan sam. Ovo postaje jedan standard, a taekwondo to definitivno zaslužuje. Uz sva natjecanja, uvijek je dobro napraviti kamp u kojem se razmjenjuju znanja. Ovo je prvi kamp i nadam se da će postati tradicija – na dobrobit taekwondoa, kluba Marjan, splitskog i hrvatskog sporta", rekao je proslavljeni trener Toni Tomas.

"Radilo se naporno, dva treninga dnevno uz predavanja za uzraste kadeta, juniora i seniora. Polaznicima je bilo vrlo zanimljivo, tako da vjerujem da će i iduće godine biti jednako kvalitetno ili još bolje. Nadamo se i većem broju sudionika, vidjet ćemo na koliko ćemo termina i tjedana moći računati u budućnosti, ali voljeli bismo da kamp raste i okuplja sve više sportaša. Naravno, to ovisi i o našim sportskim uspjesima. Ako oni budu dobri, vjerujem da neće biti upitno koliko će biti polaznika", dodao je.

Započeo je i novi olimpijski ciklus.

"Kao što smo rekli još prije Londona – jedne olimpijske igre, jedna medalja. Iza nas su četiri olimpijske igre, četiri medalje i četiri različita sportaša. Nastojat ćemo održati taj standard i dalje, na ponos Splita i Hrvatske", kazao je Tomas.

Ana Zaninović: "More, dvorana, rad, sunce – sve je tu"

I Ana Zaninović je zadovoljna kampom.

"Baš mi je drago što je bio ovakav odaziv i što se na jednom mjestu moglo vidjeti toliko mladih sportaša, naših i onih iz inozemstva, koji su htjeli naučiti nešto novo, steći nova znanja i vještine od najboljeg trenera, Tonija Tomasa. Mislim da je ovo svakako jedno novo iskustvo. Imaju priliku raditi s najboljim sportašima – tu su olimpijske, svjetske i europske medalje. Rade s velikim sportašima i stječu novo iskustvo, ne samo kroz trening, nego i kroz druženje. Ovakvi su kampovi idealni, ne samo za vrhunske sportaše, nego i za one koji se trude doći na veću razinu i žele naučiti nešto novo. Ovo je svakako izvrsna prilika", kazala je dvostruka olimpijka.

"Bilo je stotinjak polaznika iz inozemstva. Malo smo kasno krenuli s prijavama za ovu godinu, ali do sljedeće godine ćemo se bolje pripremiti. Uvjerena sam da ovo može okupiti velik broj polaznika iz cijelog svijeta. Ovo je prva godina i nadam se da će se tradicija kampova Tonija Tomasa nastaviti. More, dvorana, rad, sunce – sve je tu u Splitu. Nekako je sve idealno objedinjeno: dvorana, hotel, hrana, smještaj, a more i centar grada udaljeni su tek desetak minuta pješice. Polaznici su stvarno zadovoljni, svi su prezadovoljni. Sigurna sam da će ponijeti lijepe uspomene i prenijeti glas dalje, drugim sportašima koji će možda jednog dana također doći u ovaj kamp", poručila je.

Već u četvrtak rano ujutro sportaši Marjana putuju na poprište European Taekwondo Multi Gamesa, turnira koji okuplja tisuću i pol sportaša i koji nosi ekstra kvote za plasmane na europska prvenstva.