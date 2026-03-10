Tužna vijest iz Splita: Preminuo pukovnik Marinko Uzinić

U 66. godini života preminuo je Marinko Uzinić, umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske. Vijest o njegovoj smrti objavio je Hrvatski časnički zbor Grada Splita.

Uzinić je bio dragovoljac Domovinskog rata i u obranu Hrvatske uključio se na samom početku sukoba, pridruživši se dragovoljačkom odredu u tadašnjoj mjesnoj zajednici Split 3. Ubrzo nakon toga prelazi u Zapovjedništvo VI. operativne zone Hrvatske vojske, odnosno Zbornog područja Split, gdje obavlja dužnost časnika za informiranje te sudjeluje u vojnim operacijama sve do završetka Domovinskog rata.

Po završetku rata službu nastavlja u Zrakoplovnoj bazi Divulje, gdje radi kao pomoćnik zapovjednika. Na toj je dužnosti ostao sve do odlaska u mirovinu.

Po struci je bio diplomirani politolog, a tijekom službe u Hrvatskoj vojsci završio je i Zapovjedno-stožernu školu.

Iz Hrvatskog časničkog zbora Grada Splita istaknuli su kako Uzinić nije planirao vojnu karijeru, no ratne okolnosti potaknule su ga da se uključi u obranu zemlje, kojoj je potom ostao predan tijekom cijelog radnog vijeka.

„Bio je vedrog duha i prepoznatljivog smisla za humor, zbog čega je bio omiljen među kolegama i prijateljima. Nakon umirovljenja posvetio se obitelji te radu na zemlji u svojoj Dubravi, gdje je s posebnom pažnjom obrađivao vinograd i proizvodio domaće vino“, poručili su iz časničkog zbora.

Pogreb će se održati u srijedu, 11. ožujka 2026. godine u 15.30 sati na groblju sv. Luke u Dubravi, dok će ispraćaj s Lovrinca biti u 13.30 sati.

Hrvatski časnički zbor Grada Splita uputio je izraze sućuti majci Milki, supruzi Silvani, djeci Dori i Marku, zetu Vinku, šurjaku Nenadu s obitelji, punici Danici te ostaloj rodbini, prijateljima i suborcima.