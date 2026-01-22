Tužiteljstvo tereti Splićanku za pokušaj ubojstva 21 godinu starijeg partnera. Ona tvrdi da je nož zarila u samoobrani

Protiv 37-godišnjakinje je splitsko Županijsko državno odvjetništvo podiglo optužnicu zbog pokušaja ubojstva partnera. Nisu išli na težu kvalifikaciju, na teško ubojstvo u pokušaju, što bi značilo moguću puno težu kaznu, do 40 godina zatvora!

Krvavi zločin odigravao se 14. studenog u njihovom stanu, u noćnim satima: nakon prepirke i međusobnog naguravanja s 58-godišnjakom u kuhinji, stoji u optužnici, žena je zgrabila nož koji se nalazio na tlu, kuhinjski nož oštrice duge 20cm i zarila mu ga u lijevu stranu grudnog koša!

Muškarac je spašen...

Srećom, nije pogodila srce nego malo ispod ključne kosti, što je svejedno dovelo do 'nakupljanja zraka u prsištu i obilnog krvarenja, što je dovelo do zatajenja funkcije disanja i respiratorne nestabilnosti'. Muškarac je spašen hitnom intervencijom liječnika i osoblja splitske bolnice. Žena je u svojoj obrani navela da je sve napravila u - samoobrani.

Tužiteljstvo je zatražilo produljenje boravka u zatvoru za Splićanku jer postoji opasnost od ponavljanja nedjela. U pritvoru se nalazi od sredine studenog kako ne bi utjecala na svjedoke, iako je taj zakonski osnov ukinut kada su ispitani svi svjedoci...

No, zatražili su sa Županijskog državnog odvjetništva da ostane iza rešetaka jer prema mišljenju psihijatra, sudskog vještaka, 'okrivljenica je počinila nedjelo pod odlučujućim djelovanjem ovisnosti o alkoholu', što znači da može ponoviti kaznena djela u takvom stanju, pa je onda predloženo izricanje sigurnosne mjere psihijatrijskog liječenja od ovisnosti o alkoholu. Inače je već prijavljivanja zbog obiteljskog nasilja i povrede prava djeteta.