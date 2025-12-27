Tužan kraj velike potrage za nestalom gospođom, smrznula se u šumi i preminula

Opsežna potraga za nestalom 75-godišnjakinjom iz Lužana Biškupečkog, mjesta u sastavu Općine Gornji Kneginec u okolici Varaždina, u subotu prijepodne okončana je pronalaskom njezina beživotnog tijela.

Kako je izvijestila varaždinska Policijska uprava, tijelo žene čiji je nestanak bio prijavljen u petak pronašli su pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja oko 10:15 sati.

Utvrđeno je da je gospođa preminula uslijed smrzavanja, u šumi oko tri kilometra od čvora Varaždinske Toplice na autocesti A4, piše Telegram.

Tražilo je 85 ljudi

Na mjesto pronalaska pozvana je mrtvozornica koja je utvrdila da na tijelu nema tragova nasilja. Tijelo nesretne žene je po dovršetku postupanja predano članovima obitelji.

Policija je u petak izvijestila da je zaprimila dojavu o nestanku žene koja se iz kuće udaljila u jutarnjim satima, a oko 11 sati je viđena kako izlazi iz šume u Lužanu Biškupečkom, nakon čega joj se izgubio trag.

U potrazi je sudjelovalo 15 policajaca, 30 vatrogasaca, 20 pripadnika HGSS-a te 20-ak mještana i članova obitelji. Angažiran je bio i pas tragač, a korišten je i dron.