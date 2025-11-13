Turski airtractor pronašli kraj Senja u plamenu. U njemu bio samo pilot

Operativni centar civilne zaštite zaprimio je danas, 13. studenoga 2025., u 16:53 sati od Hrvatske kontrole zračne plovidbe informaciju o nestanku s radara turskog zrakoplova Air Traktor AT-802, koji je bio na kružnom letu Rijeka-Zagreb-Rijeka te je pokrenuta akcija potrage i spašavanja zrakoplova.

Nakon toga, u 17:11 sati Županijski centar 112 Gospić zaprimio je dojavu o padu zrakoplova koji gori na lokaciji Krivi put te je odmah obavijestio žurne službe, a na teren su upućeni policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć te koordinator na lokaciji - voditelj Područne službe civilne zaštite Gospić, kazali su iz Ravnateljstva civilne zaštite MUP RH.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Dobili smo dojavu o nestanku aviona s radara, odmah smo pokrenuli akciju traganja. U međuvremenu je očevidac javio da vidi zrakoplov koji gori, tamo smo odmah poslali sve snage. Sad je sve stvar istrage. Prema svemu sudeći, radi se o turskom zrakoplovu. Avion je nađen. Poslani su vatrogasci, sad će doći Agencija za istraživanje nesreća i sve druge službe. Ne znamo je li nađen pilot", rekao je Davor Spevec iz Ravnateljstva Civilne zaštite za 24sata.

"Informacije koje sad imamo su jako šture. Znamo da se nesreća dogodila, za sada nemam podatak da su uopće došli do njega. To je više radni avion. Manji avion, veći je od Cessni, ali ne radi se o velikom avionu. Dovoljno je da s njim leti jedna osoba, ali stane više osoba. Naša vojska ga koristi naprimjer u gašenju požara. Ne znam za sada što je ovaj radio", kaže glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.

Kako neslužbeno doznaje 24sata, našli su avion u požaru i ugasili vatru. Nađeno je i izgorjelo tijelo.