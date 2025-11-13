Kraj Senja pao zrakoplov

U mjestu Krivi Put, nedaleko od Senja, navodno je pao jedan zrakoplov.

Kako neslužbeno doznaje 24sata, oko 17 sati je nestao s radara na području Like. Ondje su poslane doslovno sve moguće civilne spasilačke ekipe.

Kako je rekao jedan dobro obaviješten izvor, locirali su mjesto pada te se probijaju do ondje.

Iz PU ličko-senjske potvrdili su kako su dobili dojavu o padu oko 17.10 sati.

"Imamo informaciju da je nestao", potvrdio je za 24sata izvor iz Civilne zaštite.

Dodao je i kako ga je građanin primijetio kod Krivog puta i odmah su poslani svi nadležni tamo.