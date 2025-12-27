Turnir 'Četiri kafića" okupio brojna poznata nogometna lica. Ekipa B-Coola slavila pobjedu

U finalnoj utakmici malonogometnog turnira "Četiri kafića" pobjedu je proslavio B-Cool brewery and pub, koji je 5:3 pobijedio ekipu caffe bara "Mama".

Turnir je humanitarnog karaktera te prihodi od prodaje ulaznica idu za kaštelansku udrugu "Naša dica".

Korisnici udruge bili su presretni jer su mogli upoznate pojedine igrače Hajduka te se s njima fotografirati.

- Vi ste danas našu djecu napravili zvijezdama i hvala vam na ovoj gesti jer našoj udruzi svaka pomoć je hvalevrijedna", kazala je potpredsjednica udruge "Naša dica" Vedrana Šarić.

Pobjednički pehar ekipi B-coola predao je gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović.

- Ponosan sam što se turnir igra u Kaštelima te se nadam kako će tu i ostati dugi niz godina. Čestitke svim igračima, sudionicima turnira, organizatorima, a posebne čestitke pobjednicima turnira. Posebno zahvaljujem našim momcima iz organizacije, Jozinoviću i ekipi jer je potrebno dosta truda kako bi se ovakav turnir organizirao", kazao je Ivanović.

Svoje dojmove s natjecanja podijelio je hajdukovac Kalik Anthony.

- Super je sudjelovati u humanitarnom turniru, prilika za učiniti dobro djelo i za druženje s ekipom koju ne vidiš često. Meni je ovo gušt, kao neka vrsta treninga, kazao je Kalik.