Turjaci zavijeni u crno nakon smrti muškarca: 'A šta ću ti govorit, plače mi se'

Malo mjesto Turjaci pokraj Sinja zavijeno je u crno nakon požara u obiteljskoj kući u kojem je smrtno stradao 88-godišnji muškarac. Mještani su u šoku, a okolnosti tragedije još se utvrđuju.

“Poznam ga, kako ne. Djeca su mu moji vršnjaci, sinovi. Kad me vide, vesele mi se… a što ću ti govorit, plače mi se”, rekla je Ana Živaljić iz Turjaka.

Na teren su izašli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Sinj i DVD-a Trilj. Dojavu su, prema dostupnim informacijama, zaprimili ujutro u 8:15, a požar su lokalizirali oko 9 sati. Prema prvim neslužbenim informacijama, požar je izazvala eksplozija plinske boce, piše Net.hr.

“Bilo je vatrogasaca ukupno nas pet i iz Trilja dvoje”, rekao je Tomislav Domazet, voditelj JVP-a Sinj, pojasnivši i specifičnosti takvih intervencija: “Plin većinom ostane gorjeti, ne može se ugasiti vodom, onda ga mi izbacimo van jer se pokrije mokrom krpom i to je to.”

Očevid traje, oglasio se Miro Bulj

Nakon intervencije vatrogasaca na mjesto događaja izašla je policija. “Na mjestu događaja obavlja se očevid. Na terenu su policijski službenici postaje Sinj, djelatnici službe kriminalističke tehnike i očevida i naravno inspektor zaštite od požara”, izjavila je Antonela Lolić, glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske.

Preminuli je u kući živio sa suprugom, koja nije ozlijeđena u požaru.

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj pozvao je na oprez: “Pozivam sve da pripazimo na plin i na sve što će istraga pokazati. Jednostavno i na dimnjake i na sve da pripazimo jer evo kada se dogodi tragedija malo je kasno.”

Tragedija u Turjacima još jednom je upozorila koliko i trenutak nepažnje može završiti kobno, osobito kada je riječ o plinu i otvorenom plamenu.