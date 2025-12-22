Turistička zajednica općine Podstrana otkrila: Na Badnjak besplatna podjela bakalara na Petrićevu uz program za djecu i glazbu uživo

Turistička zajednica općine Podstrana najavila je kako će se i ove godine na Badnji dan, u utorak 24. prosinca, održati tradicionalna besplatna podjela bakalara na Petrićevu.

Program započinje u jutarnjim satima, a najmlađe u 10:30 očekuje predstava za djecu "Adventska igra braće Grimm", kako bi, poručuju organizatori, mališani imali veselo i zabavno blagdansko jutro.

U podne slijedi središnji dio događanja – tradicionalna podjela bakalara i božićnih delicija. Za dodatni blagdanski ugođaj pobrinut će se Petra Perišić i bend, koji će nastupiti tijekom druženja.

Cijeli program odvijat će se pod velikim šatorom, u toploj i ugodnoj blagdanskoj atmosferi. Organizatori pozivaju mještane da dođu, pridruže se zajedničkom druženju te uživaju u tradiciji koja se na Petrićevu njeguje iz godine u godinu.