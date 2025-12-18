Turistička zajednica grada Sinja osvojila “Zlatni suncokret” za pametnu ruralnu zajednicu

Turistička zajednica grada Sinja dobitnica je prestižne nacionalne nagrade “Zlatni suncokret” u kategoriji pametne ruralne zajednice, na svečanoj dodjeli nagrada “Suncokret ruralnog turizma – The Sunflower Award”, održanoj 8. prosinca u Domu kulture u Bjelovaru.

Nagrada je dodijeljena za projekte Smotra mačkara cetinskog kraja i Edukativne radionice tradicijskog lončarstva ručnog kola iz Potravlja, koji se temelje na nematerijalnoj kulturnoj baštini te na suvremen način njeguju autentičnost i lokalni identitet, stvarajući prepoznatljiv turistički proizvod na nacionalnoj razini.

Nacionalnu nagradu “Suncokret ruralnog turizma” prije 13 godina pokrenula je Dijana Katica, predsjednica Hrvatske udruge “Klub članova Selo” i idejna začetnica projekta, s ciljem razvoja i unapređenja ruralnog turizma u kontinentalnim dijelovima Hrvatske. Od skromnih početaka s nekoliko natjecatelja, projekt je prerastao u jedinstvenu turističku manifestaciju u Europi, koja danas okuplja više od 260 sudionika iz Hrvatske i sedam susjednih država.

Ovogodišnja svečanost okupila je više od 400 gostiju, među kojima su bili župani iz svih hrvatskih županija te više od 40 gradonačelnika, čime je manifestacija svrstana među najuspješnije do sada. Uzvanike su pozdravili Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara, i Marko Marušić, župan Bjelovarsko-bilogorske županije, koji je zahvalio organizatorima na izboru Bjelovara kao domaćina ovog nacionalnog turističkog događaja.

Dodjelu nagrada uveličali su i brojni predstavnici državnih institucija i turističkog sektora, među kojima su bili Marijana Petir, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora i predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu, Zdravko Tušek, državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, Kristijan Stančić, direktor Hrvatske turističke zajednice, te Monika Udovičić, državna tajnica Ministarstva turizma i sporta.

Osim Turističke zajednice grada Sinja, među dobitnicima nagrada iz Splitsko-dalmatinske županije našli su se i:

Villa Resort Gala – zlatna povelja (moderna ruralna domaćinstva),

Konoba Kala – srebrna povelja (predstavljanje ruralnog identiteta na nov način),

Festival lavande – brončana povelja (kulturno-povijesne manifestacije),

Potezanje Mrduje – brončana povelja (turistička događanja na otvorenom),

Kameni otok – brončana povelja (predstavljanje ruralnog identiteta),

BeesBlessing – posebno priznanje (nositelji zaštićenih oznaka),

Željka Frančeski – Kameni otok i Lada Tomšič – Weddings Brač – posebna priznanja u kategoriji žena u ruralnom turizmu.

Dobivena nagrada dodatna je potvrda da Sinj i cetinski kraj uspješno spajaju tradiciju i suvremene turističke prakse, gradeći održiv i prepoznatljiv model ruralnog turizma.