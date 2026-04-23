Turistička elita Mediterana stiže u Split

U organizaciji Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Mediterranean Tourism Foundation (MTF), u Splitu će se 29. i 30. travnja održati forum Mediterranean Tourism Forum “Central Dalmatia - A World of Opportunity”, koji će okupiti domaće i međunarodne stručnjake iz područja turizma.

Na forumu će sudjelovati ministar turizma i sporta Tonči Glavina, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović, predsjednik Mediterranean Tourism Foundation Tony Zahra te glavni tajnik organizacije Andrew Agius Muscat, uz brojne druge stručnjake iz područja upravljanja turizmom.

U trenutku kada turizam na Mediteranu doseže nove razine rasta, ali i sve izraženiji pritisak na prostor i lokalne zajednice, ovakvi susreti postaju ključni za definiranje održivog smjera razvoja destinacija. U tom kontekstu, mediteranske zemlje imaju posebno važnu ulogu u globalnom turizmu, ne samo zbog značajnog udjela u turističkom prometu, već i zbog odgovornosti u oblikovanju održivih razvojnih modela. Pritom izbor Srednje Dalmacije od strane MTF-a kao domaćina, dodatno potvrđuje ulogu Srednje Dalmacije kao jednog od predvodnika u promišljanju budućnosti turizma.

„Ponosni smo što smo domaćin ovog foruma koji će okupiti renomirane turističke stručnjake iz mediteranskih zemalja. Mediteran kao regija obuhvaća neke od najvećih i najposjećenijih turističkih destinacija na svijetu, među kojima je i Hrvatska, te se stoga vrlo često susrećemo sa sličnim izazovima u kontekstu održivosti, očuvanja turističkog identiteta i utjecaja globalnih kretanja na industriju putovanja. Naše je usmjerenje upravo na razvoj turizma temeljenog na autentičnosti, kvaliteti i održivosti, koji stvara dugoročnu vrijednost za destinaciju i lokalnu zajednicu. Vjerujem da će ovaj skup biti izvrsna prilika za razmjenu ideja i zajedničko promišljanje o budućnosti turizma na Mediteranu. Ovo je ujedno i prilika da se Srednja Dalmacija dodatno pozicionira kao destinacija koja nije samo popularna, već i središnje mjesto promišljanja budućnosti turizma.”, izjavila je direktorica Turističke zajednica Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović u najavi ovog događanja.

U sklopu foruma, u četvrtak, 30. travnja, održat će se predavanja i panel-rasprave na teme: Od uspjeha do strateškog izbora, Povezivanje mediteranskih zemalja na kulturnoj razini te Gastronomija kao živo kulturno nasljeđe. Fokus rasprava bit će na prijelazu iz faze snažnog turističkog rasta u fazu promišljenog i održivog upravljanja razvojem, jačanju kulturne suradnje među mediteranskim zemljama te ulozi gastronomije, lokalnih proizvoda i kulinarskih tradicija u očuvanju identiteta i stvaranju autentičnih doživljaja destinacije. Također, u okviru foruma održat će se i Think Tank, tijekom kojeg će sudionici u radnim skupinama raspravljati o ključnim izazovima i prilikama zajedničkim mediteranskim turističkim destinacijama.

Uz Turističku zajednica Splitsko-dalmatinske županije, organizator ovog foruma je Mediterranean Tourism Foundation (MTF). Riječ je o organizaciji sa sjedištem na Malti koja promiče održivi razvoj turizma u mediteranskoj regiji, s posebnim naglaskom na očuvanje prirodne i kulturne baštine te odgovorno upravljanje turističkim resursima. Kroz različite inicijative i projekte okuplja stručnjake, institucije i destinacije s ciljem poticanja inovacija i podizanja svijesti o važnosti dugoročno održivog turizma koji donosi koristi lokalnim zajednicama, gospodarstvu i okolišu.