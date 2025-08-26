Turistice napustile pizzeriju bez plaćanja: Reakcija vlasnice oduševila internet

Michela Malatini, vlasnica pizzerije Ai Due Re u Civitanovi Marche na jadranskoj obali Italije, nedavno je postala prava zvijezda na društvenim mrežama. Sve je počelo kada su dvije turistice iz Francuske nakon večere napustile lokal, a da nisu platile račun.

Dvojac je naručio dvije pizze i četiri Aperol spritza, što je iznosilo 44 eura. Kada je došlo vrijeme za plaćanje, jednostavno su ustale i otišle kroz vrata. "Došle su bez rezervacije. Kada je došlo vrijeme za plaćanje, polako su otišle kroz vrata", rekla je Malatini za lokalne medije.

Snaga nadzornih kamera i društvenih mreža

Njihov bi bijeg možda uspio da pizzerija nije bila opremljena nadzornim kamerama. Malatini je snimke objavila na Facebooku, gdje su joj pratitelji pomogli brzo identificirati obje turistkinje u unajmljenom stanu u istom gradu. Sljedećeg jutra vlasnica je osobno posjetila stan, pokucala na vrata i gošćama predala račun.

"Žene su bile vrlo susretljive i odmah su platile račun, bez ikakvog prigovora," rekla je Malatini, piše N1 Slovenija.

Nije riječ o novcu, nego o poštovanju

Vlasnica je naglasila da nije riječ samo o novcu. "Nije riječ o novcu; ne volimo da nas iskorištavaju. Nažalost, ovakve se situacije događaju sve češće," izjavila je. Dodala je kako gosti često podcjenjuju trud njezinog osoblja i pokušavaju otići bez plaćanja. "To je šamar našem radu," naglasila je.

Njezina odlučnost i korištenje nadzornih kamera pokazali su se učinkovitom kombinacijom u prepoznavanju potencijalnih prevaranata.

Društvene mreže

Priča je izazvala val pozitivnih komentara, gdje su korisnici hvalili njezin "genijalan potez" i "hrabrost". Njezina snalažljivost pokazala je kako kombinacija tehnologije, iskustva i odlučnosti može neugodnu situaciju pretvoriti u priču o pravdi i integritetu.