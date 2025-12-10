Tulipan među trsovima? Skandal. Celer među ružama? Bogohuljenje! Ima i onih koji to rade suprotno

U mom djetinjstvu, kod mojih roditelja, kao i kod njihovih susjeda, vrtovi su bili sveto tlo, s jasno iscrtanim granicama. Vinograd je bio vinograd, cvijetnjak – cvijetnjak. Ne dao bog da se tamo neka mahnita biljka zabuni i prijeđe granicu. Tulipan među trsovima? Skandal. Celer među ružama? Bogohuljenje. Cvijeće se iz vinograda čupalo i bacalo van, kao što bi se protjerao stranac bez putovnice. Povrće u cvijetnjaku? Ni pod razno! Red je red, i svaka biljka zna svoje mjesto – ako ga zaboravi, tu su majčine ili očeve ruke i motika da je podsjete.

A onda, eto mene, odrasle i „prosvijetljene“, kako listam neki članak i otkrivam da Francuzi, naravno, rade sve suprotno. Oni to, naravno, i lijepo nazovu – „potager“. Kad Francuz kaže „potager“, odmah ti zazvuči kao nešto što nosi beretku i ima stil. Kod njih vrt nije samo „vrt“, to je mini-verzija Versaja, gdje celer i lavanda vode filozofske rasprave, a rajčice se druže s ružama.

Ukrasni povrtnjak

Potager vrt (izgovara se, onako fino: potažé) ukrasni je povrtnjak – spoj korisnog i lijepog, mjesto gdje biljke ne samo da rastu, nego i poziraju.

Evo što ga čini posebnim:

1. Estetika i funkcionalnost zajedno

U običnom povrtnjaku sve je u redovima kao u vojsci. U potageru, naprotiv, ima šarma – biljke se sade u geometrijskim oblicima, u bojama i teksturama koje bi posramile i Pantone katalog.

2. Miješane kulture

Povrće, začini i cvijeće žive zajedno u savršenom francuskom suživotu. Neven i lavanda ne samo da mirišu, nego i rade – privlače pčele i tjeraju štetočine. A sve to bez ijedne kapi kemije. Kod nas bi rekli: „Vidi, i cvijeće radi!“

3. Praktičnost

Sve je na dohvat ruke. Ništa se ne mora kopati do koljena, jer su gredice često povišene i uredne. Čudo jedno što se sve može kad se razmišlja glavom, a ne samo motikom.

4. Sezonska dinamika

Kad nešto uvene, odmah dolazi novo – nema mjesta dosadi. Potager je kao francuska modna pista: svaka sezona ima svoje „kolekcije“.

5. Dekorativni elementi

Stazice, posude, pergole, pa možda i koja mala skulptura – jer, zašto da ne? Ako već zalijevam tikvice, neka makar izgledaju kao da su dio umjetničke instalacije.

Zanimljivo je da se ideja potagera na neki način dodiruje s permakulturom – onim širim, ekološkim pristupom koji promatra vrt kao mali samoodrživi ekosustav. Razlika je što potager ne mora nužno „promijeniti svijet“ – on želi biti lijep dok to pokušava. Permakultura je filozofija održivosti, a potager – filozofija estetike uz praktičnost. Ukratko, jedan spašava planet, drugi popravlja raspoloženje.

I možda je to lekcija koju bismo mogli posuditi: da vrt ne mora biti ni laboratorij ni bojno polje. Može biti jednostavno – lijep, koristan i pomalo razbarušen. Možda je vrijeme da i mi pokušamo – da u vinograd pustimo koji tulipan, čisto da vidimo hoće li svijet stvarno stati.