TUGA U GLUMAČKOM SVIJETU Preminula svima poznata glumica, imala je sto godina

Glynis Johns, glumica koja je glumila gđu Banks u filmu Mary Poppins iz 1964. godine, preminula je u 100. godini. Njezin menadžer je rekao da je umrla prirodnom smrću danas u domu za pomoć starijim osobama u Los Angelesu.

"Danas je tužan dan za Hollywood. Ona je posljednja od starih holivudskih zvijezda", rekao je Mitch Clem.

Odigrala je preko 60 uloga

U dugogodišnjoj karijeri odigrala je više od 60 uloga u kazalištu i na filmu. Bila je poznata kao perfekcionistica, piše Index.

"Što se mene tiče, nisam zainteresirana samo za igranje uloge na jednoj razini", rekla je 1990. godine. "Cijela poanta prvoklasne glume je da to učinite stvarnim. Da budete stvarni. I moram to smisleno shvatiti u svom umu kako bih bila stvarna."

Glumila je Desiree Armfeldt u A Little Night Music te je osvojila Tonyja 1973. godine za pjesmu Send in the Clowns. Tu ulogu na filmu preotela joj je Elizabeth Taylor.