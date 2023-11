TUGA U GLAZBENOM SVIJETU Preminuo član jednog od najpoznatijih rock bendova

Glazbenik je bio izvorni basist manchesterskog benda The Stone Roses , ali je napustio grupu 1987. da bi radio u glazbenoj trgovini HMV jer se, kako je rekao, nije osjećao dostojnim biti u grupi. Uzrok njegove smrti nije potvrđen.

Pete Garner, bivši basist engleskog rock benda The Stone Roses, preminuo je u 62. godini, prenosi Večernji list.

Glazbenik je bio izvorni basist manchesterskog benda, ali je napustio grupu 1987. da bi radio u glazbenoj trgovini HMV jer se, kako je rekao, nije osjećao dostojnim biti u grupi. Uzrok njegove smrti nije potvrđen.

Frontmen Stone Rosesa Ian Brown potvrdio je vijest na X-u rekavši da je ‘malo tko volio glazbu toliko’ kao Pete.

“Bili smo mladi punk rockeri kad smo se upoznali ’77. Malo je njih voljelo glazbu kao Pete. Bio je nenadmašan, glazbenik starog kova”, istaknuo je Brown.

Pete se pridružio Ianu i Johnu Squireu u njihovom bivšem bendu The Patrol 1980., tri godine prije osnivanja The Stone Rosesa s ritam gitaristom Andyjem Couzensom i bubnjarom Simonom Wolstencroftom. Garner je iz benda otišao 1983., kada ga je zamijenio Rob Hampson.

Četiri godine kasnije i on je napustio Stone Roses, a bas je preizeo Alan ‘Reni’ Wren Grupa se počela raspadati kada je Reni otišao iz benda u travnju 1995. uoči svjetske turneje. Unatoč izvrsnim kritikama za “Second Coming”, drugi i posljednji studijski album benda, John je također napustio Roses u ožujku 1996. Brown je u više navrata okrivio Squirea za propast benda, no bez obzira na svađe ponovno su počeli svirati 2012. godine i nastupali pet godina.

Bend je kasnije utjecao na druge izvođače, ponajviše na Oasis i The Verve. Pjevač Oasisa Liam Gallagher izjavio je da su oni bili prvi bend koji je vidio uživo i da je to što je vidio kako nastupaju utjecalo na njega da postane pjevač.Singl benda “This is the One” pušta se prije domaćih utakmica Manchester Uniteda na Old Traffordu od ranih 2000-ih.