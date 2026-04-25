TUGA U DOLINI NERETVE Maraton lađa ostao bez jednog od svojih najprepoznatljivijih ljudi

Iz Maraton lađa izvijestili su o iznenadnoj smrti Gorana Marušića, poznatog pod nadimkom Moreno, dugogodišnjeg lađara i suca.

Kako ističu u oproštajnom priopćenju, Marušić je bio prepoznatljivo lice ne samo Maratona lađa, već i grada Metkovića, gdje je sudjelovao u brojnim događanjima i inicijativama. Opisuju ga kao čovjeka snažne osobnosti, ali i vedrog duha, uvijek spremnog na šalu i pomoć drugima. Kao član Sudačke organizacije Maratona lađa, dao je značajan doprinos razvoju i organizaciji ove tradicionalne manifestacije.

Iza sebe je ostavio suprugu, šestero djece, jedanaestero unučadi te brojne članove obitelji. U tuzi za njim, uz obitelj, pridružuje se i velika lađarska zajednica koja će, poručuju, pamtiti njegov doprinos i ulogu koju je imao među lađarima.

“Moreno, neka ti je mirna rajska rijeka”, poručili su iz organizacije, uz posljednji pozdrav preminulom kolegi.