Tuga na jugu Dalmacije. Preminuo je Andrija Magzan: "Zauvijek će živjeti u sjećanjima najbližih"

Udruga osoba s invaliditetom "Prijatelj" Metković oprostila se od svog dugogodišnjeg člana Andrije Magzana, čija je smrt duboko pogodila članove Udruge, ali i sve koji su ga poznavali.

Dio Udruge od samih početaka

Kako ističu iz Udruge, Andrija Magzan bio je dio njezina rada od samih početaka, i to ne samo kao član, nego i kao prijatelj koji je svojim vedrim duhom unosio toplinu u svako druženje. U Udruzi ga pamte kao čovjeka otvorena srca, uvijek spremnog na razgovor, šalu i zajedništvo. Posebno mjesto u njegovu životu imala je poezija i pisanje, kroz koje je izražavao svoju bogatu unutarnju snagu. Iza sebe je ostavio i knjigu koja, kako poručuju iz Udruge, ostaje trajno svjedočanstvo njegova posebnog pogleda na svijet.

Zaljubljenik u film i društvene aktivnosti

Osim književnosti, Andrija Magzan bio je i veliki zaljubljenik u film. Rado je sudjelovao u različitim aktivnostima, uključujući i pub kvizove, gdje je često pokazivao široko znanje, znatiželju i radost dijeljenja trenutaka s drugima.

Unatoč životnim izazovima, Andrija Magzan ostao je aktivan i prisutan u zajednici. Svojim je primjerom pokazivao snagu volje, dostojanstvo i ljubav prema životu, zbog čega će ostati u trajnom sjećanju svih koji su ga poznavali. Udruga "Prijatelj" Metković uputila je iskrenu sućut članovima njegove obitelji, rodbini i prijateljima, uz poruku da će Andrija Magzan zauvijek ostati dio njihove zajednice i sjećanja.