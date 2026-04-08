Tuga na istoku Splita. Preminula je Jelena Madir

Preminula je Jelena Madir, vijećnica Gradskog kotara Šine, objavljeno je u poruci koju potpisuju vijećnice Nezavisne liste Marina Kovačević i Tatjana Amižić.

U oproštajnoj poruci istaknuto je kako je riječ o velikom gubitku te su Jelenu Madir opisale kao divnu osobu, prekrasnu ženu i majku. Navode i da se u svom volonterskom radu u GK Šine neumorno zalagala za urbanizaciju kvarta, s iskrenom željom da podigne kvalitetu života svih građana.

Izražena je i iskrena sućut članovima obitelji, rodbini i svima koji su je poznavali.