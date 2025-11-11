Tržište repeticija nikad nije bilo življe, cijena drastično porasla: "Ako je 'zadnji čas' cijena je veća"

Već godinama jedna od najaktualnijih tema upravo su repeticije ili privatne instrukcije koje su postale gotovo neizostavan dio obrazovanja u Hrvatskoj. Sve veći broj učenika, ali i studenata, poseže za dodatnom pomoći izvan školskih klupa, a instruktori su postali stalni pratitelji na putu do bolje ocjene ili uspješno položenog ispita.

Sve veći broj učenika uzima instrukcije barem jednom tjedno, dok se uoči ispita ili državne mature ta učestalost znatno povećava. Najtraženiji predmeti su matematika, fizika i strani jezici, no raste i interes za informatiku i kemiju. U samo nekoliko godina došli smo do toga da se repeticije nude iz svih predmeta, a instruktora ima od zaposlenih profesora koji su već godinama u struci a žele zaraditi nešto sa strane, do onih koji ne mogu naći posao u prosvjeti, ali i onih koji su u nekim predmetima jednostavno dovoljno dobri da pomognu drugima - i, naravno, usput zarade za džeparac.

"Nisam loša učenica, ali jednostavno ne stignem sve savladati u školi. Na instrukcije iz matematike idem jednom tjedno, i to mi jako pomaže", kaže nam jedna učenica.

"Problem zna biti da djeca jednostavno ne uče samostalno, pa su repeticije jedino vrijeme kada predano rade na određenom predmetu u kojem baš nisu vješti, ili koji nisu dovoljno usvojili u školi. Nekada je potrebno malo rada jedan na jedan, umjesto u školi gdje je skoro 30 učenika po razredu, a svatko usvaja gradivo na drugačiji način", kaže nam studentica koja u slobodno vrijeme nudi repeticije iz jezika.

Roditelji pak ističu kako su repeticije često nužno zlo.

"Nekad je dovoljno da dijete dobije drugačije objašnjenje i sve sjedne na mjesto. Ali teško je ne primijetiti da sustav očito ne uspijeva prenijeti gradivo svima jednako", kaže nam jedna majka.

Cijene i ponuda

Cijene instrukcija razlikuju se ovisno o gradu, predmetu i razini obrazovanja. U većim gradovima poput Zagreba, Rijeke ili Splita, sat instrukcija najčešće košta između 10 i 25 eura, dok se za složenije predmete na fakultetskoj razini cijena penje i do 40 eura po satu. Online instrukcije, koje su posebno porasle tijekom pandemije, često su nešto povoljnije.

Prosječan instruktor u Hrvatskoj ima između 5 i 15 učenika mjesečno, a potražnja raste u razdobljima kolokvija, državne mature i upisa u srednje škole.

Ipak, kažu nam neki instruktori s kojima smo razgovarali, veliki je problem što učenici (ili, bolje rečeno, roditelji) najčešće traže pomoć u 'zadnji čas'.

"Nerijetko me znaju nazvati večer prije ispita", kaže nam jedna instruktorica. "Ne znam kako misle u jednu večer usvojiti gradivo, ali ako sam u mogućnosti, pomognem. Naravno, tada je cijena veća", dodaje.

Problemi i kritike

Popularnost repeticija otvara i brojna pitanja. Neki smatraju da su postale simptom nejednakosti u obrazovanju: naime, učenici iz financijski slabijih obitelji često si ne mogu priuštiti dodatnu pomoć, što produbljuje razlike među vršnjacima.

"Instrukcije bi trebale biti pomoć, a ne nužnost. Kada postanu norma, to znači da školski sustav ne ispunjava svoju osnovnu funkciju", kaže nam jedna učiteljica.

Također, postoji i problem kvalitete. Instrukcije često znaju pružaju studenti ili osobe bez pedagoške izobrazbe, što ne mora uvijek garantirati uspjeh. Uz to, neki učenici razviju ovisnost o instruktorima, umjesto da nauče samostalno rješavati zadatke.

Ipak, unatoč kritikama, interes za privatne instrukcije neće uskoro opasti. Sve više instruktora nudi i grupne satove, online radionice i tematske tečajeve, koji učenicima omogućuju fleksibilnije i pristupačnije učenje.

"Nekad su instrukcije bile sramota, danas su ulaganje u sebe. Nije stvar samo u ocjenama, već u razumijevanju gradiva i stjecanju samopouzdanja", kaže nam studentica.

Dok god repeticije budu nužne za prolazak, a ne za napredak, pitanje odgovornosti obrazovnog sustava ostat će otvoreno. Do tada, ako vam se dijete s nečim muči - bolje pripremite novčanike.