Trump: "Želim primirje danas!"

Američki predsjednik još se jednom oglasio uoči sastanka s Vladimirom Putinom. Poručio je da želi da se primirje dogovori danas. - Inače neću biti sretan, kaže Trump.

No dodao je da ništa nije uklesano u kamenu i da ne zna što bi summit učinilo uspješnim, prenosi Jutarnji list.

- Ne mogu vam reći [što bi se smatralo uspjehom]. Ne znam. Ništa nije uklesano u kamenu. Želim određene stvari. Želim prekid vatre, rekao je novinarima.

Rekao je i da mu je glavni cilj zaustaviti ubijanje.