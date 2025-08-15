Close Menu

Trump: "Želim primirje danas!"

Danas se na Aljasci održava sastanak Donalda Trumpa i Vladimira Putina

Američki predsjednik još se jednom oglasio uoči sastanka s Vladimirom Putinom. Poručio je da želi da se primirje dogovori danas. - Inače neću biti sretan, kaže Trump.

No dodao je da ništa nije uklesano u kamenu i da ne zna što bi summit učinilo uspješnim, prenosi Jutarnji list.

- Ne mogu vam reći [što bi se smatralo uspjehom]. Ne znam. Ništa nije uklesano u kamenu. Želim određene stvari. Želim prekid vatre, rekao je novinarima.

Rekao je i da mu je glavni cilj zaustaviti ubijanje.

