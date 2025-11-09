Trump želi da novi stadion u Washingtonu nosi njegovo ime: "To bi bio prekrasan naziv"

Prema informacijama koje je objavio ESPN, američki predsjednik Donald Trump želi da novi stadion Washington Commandersa, vrijedan 3,7 milijardi dolara, nosi njegovo ime. Izvori tvrde da je Bijela kuća putem posrednih kanala već izrazila tu želju vlasnicima kluba koje predvodi Josh Harris.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt potvrdila je da je upravo Trump “omogućio obnovu stadiona” te dodala da bi to bio “prekrasan naziv”.

Novi stadion, koji će biti izgrađen na mjestu starog RFK stadiona u Washingtonu, planira se otvoriti 2030. godine.

Iako Commandersi zasad nisu službeno razgovarali o toj mogućnosti, Trump bi trebao prisustvovati njihovoj nedjeljnoj utakmici protiv Detroit Lionsa, a očekuje se da će tom prilikom razgovarati o projektu.

Odluka o imenu stadiona ne ovisi isključivo o klubu, već i o Vijeću grada Washingtona te Nacionalnoj službi za parkove, koja upravlja zemljištem.

Trump, međutim, prema navodima izvora, ima “dosta poluga pritiska” da ostvari svoj cilj.

Trump je već ranije tražio od vlasnika Harrisa da vrati staro ime kluba, Redskins, koje je uklonjeno 2020. zbog kontroverzi oko vrijeđanja starosjedilačkih naroda.