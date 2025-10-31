Trump: "Tisuće kršćana su ubijene"

Trenutni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald J. Trump, objavio je na društvenim mrežama dramatično upozorenje o, kako kaže, "egzistencijalnoj prijetnji" s kojom se suočava kršćanstvo u Nigeriji. U poruci objavljenoj 31. listopada 2025. godine, Trump tvrdi kako su tisuće kršćana ubijene od strane radikalnih islamista te najavljuje da će Nigeriju službeno proglasiti "zemljom od posebne zabrinutosti".

"Tisuće kršćana su ubijene, nešto se mora učiniti"

"Kršćanstvo se suočava s egzistencijalnom prijetnjom u Nigeriji. Tisuće kršćana su ubijene. Radikalni islamisti odgovorni su za ovo masovno klanje", napisao je Trump. Dodao je da samo u Nigeriji broj ubijenih kršćana iznosi 3.100 od ukupno 4.476 ubijenih širom svijeta, što prema njegovim riječima predstavlja alarmantan signal.

Trump je najavio da je zatražio od kongresmena Rileyja Moorea, predsjednika Odbora za dodjele proračunskih sredstava Toma Colea i članova Zastupničkog doma da odmah istraže situaciju u Nigeriji i podnesu mu izvješće.

"Sjedinjene Države ne mogu stajati po strani dok se takvi zločini događaju u Nigeriji i mnogim drugim zemljama. Spremni smo, voljni i sposobni zaštititi našu veliku kršćansku populaciju širom svijeta", poručio je Trump u objavi koju je potpisao kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.

Objava je izazvala burne reakcije na društvenim mrežama – više od 3.000 korisnika podijelilo ju je, a preko 10.000 lajkalo u prvih nekoliko sati.

Sukobi i vjersko nasilje u Nigeriji

Nigerija već godinama prolazi kroz val nasilja između različitih etničkih i vjerskih skupina, a posebno su česti sukobi između islamističkih milicija i kršćanskih zajednica u sjevernom i središnjem dijelu zemlje. Organizacije za ljudska prava redovito upozoravaju na zločine koje počinju ekstremističke skupine poput Boko Harama i Islamske države Zapadne Afrike (ISWAP), dok nigerijska vlada često osporava razmjere navodnih progona.