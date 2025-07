Trump šokirao svijet: Objavio AI video privođenja Obame i prizore iz zatvora

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u nedjelju na društvenoj mreži Truth Social AI-generiranu snimku koja prikazuje privođenje bivšeg predsjednika Baracka Obame.

U snimci Trump i Obama sjede zajedno u Ovalnom uredu dok agenti FBI‑ja stavljaju lisice Obami, na što se Trump smiješi.

Video završava prikazom Obame odjevenim u narančasto odijelo unutar zatvorske ćelije, javlja Newsweek.

U videu se spominju i riječi "Nitko nije iznad zakona", koje je Obama spominjao u svojoj kampanji.

BREAKING 🚨 Donald Trump posted an Ai video of Obama getting handcuffed and thrown in prison

I ABSOLUTELY VOTED FOR THIS 🔥 pic.twitter.com/ZflRcjRKOc

— MAGA Voice (@MAGAVoice) July 20, 2025