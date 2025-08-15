Trump: "Razgovarao sam s Lukašenkom"

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth i rekao da je razgovarao s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom, prenosi Dnevnik.

"Imao sam divan razgovor s vrlo cijenjenim predsjednikom Bjelorusije, Aleksandrom Lukašenkom. Svrha poziva bila je zahvaliti mu na oslobađanju 16 zatvorenika. Također razgovaramo o oslobađanju dodatnih 1300 zatvorenika. Naš razgovor je bio vrlo dobar. Razgovarali smo o mnogim temama, uključujući posjet predsjednika Putina Aljasci. Radujem se susretu s predsjednikom Lukašenkom u budućnosti. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!"

Trump će se susresti s Putinom u svojem zrakoplovu

Podsjetimo, prema tvrdnjama Kremlja Vladimir Putin susrest će se s Donaldom Trumpom u njegovom zrakoplovu u 11 sati (21 sat po srednjoeuropskom vremenu) na Aljasci.