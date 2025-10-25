Trump pojačava pritisak na Venezuelu: Najveći ratni brod na svijetu napušta Split i ide prema Karibima

Nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, koji američka mornarica opisuje kao „najmoćniju, najsvestraniju i najsmrtonosniju borbenu platformu na svijetu“, upućen je u Karibe dok administracija Donalda Trumpa pojačava vojni pritisak na Venezuelu zbog navodne trgovine drogom, javlja CNN. Brod je prije nekoliko dana stigao pred Split.

S deplasmanom većim od 100.000 tona i duljinom od 334 metra (1.100 stopa), Ford je najveći ratni brod koji su Sjedinjene Države ikada imale na moru.

U službu je ušao 2017. godine kao prvi brod svoje klase, nasljednik deset nosača zrakoplova klase Nimitz, od kojih će najstariji biti povučen iduće godine.

Ford ima posadu od gotovo 4.600 članova, uključujući i pripadnike zrakoplovne skupine. To je otprilike 20 % manje osoblja nego na nosačima klase Nimitz, što je, prema američkoj mornarici, omogućeno učinkovitijim sustavima ugrađenima na Fordu.

Upravo te učinkovitosti čine Ford najnaprednijim nosačem zrakoplova na svijetu, zahvaljujući dvama nuklearnim reaktorima čije su tehničke specifikacije tajne, ali koji, prema podacima mornarice, proizvode tri puta više električne energije od onih na brodovima klase Nimitz.

Ta dodatna energija omogućuje Fordu uporabu elektromagnetskog sustava za lansiranje zrakoplova (EMALS). Korištenjem magneta umjesto pare za pogon katapulta, Ford može brže lansirati zrakoplove, s većim teretom oružja i više goriva, čime se povećava domet i borbena moć njegovih lovaca.

Isti princip primjenjuje se i na 11 naprednih dizala za oružje, koja koriste elektromotore umjesto hidraulike, što omogućuje brži prijenos streljiva iz skladišta na palubu i njegovo postavljanje na zrakoplove.

Brod također ima napredni sustav za zaustavljanje zrakoplova (Advanced Arresting Gear), koji pomoću čeličnih užadi hvata repne kuke zrakoplova pri slijetanju na palubu. Mornarica navodi da digitalno upravljani sustav omogućuje veći broj letova uz manju potrošnju energije.

Letna paluba Forda oko je 1,2 metra šira od one na nosačima klase Nimitz, dok je njegov „otok“ – nadgrađe koje se uzdiže iznad palube – manji i pomaknut unatrag, što daje više prostora za lakše manevriranje zrakoplovima.

Glavnu borbenu snagu Forda čine lovci F/A-18, dvo-motorni Boeingovi zrakoplovi koji mogu nositi rakete zrak-zrak, zrak-zemlja i protu-brodske projektile, kao i laserski navođene bombe. Prema podacima američke mornarice, imaju maksimalni borbeni doseg od 2.011 kilometara (1.250 milja).

Uz njih, Ford prevozi zrakoplove za elektroničko ometanje, avione za rano upozoravanje i nadzor, kao i transportne zrakoplove i helikoptere.

Međutim, Ford ne prevozi najnoviji stealth lovac američke mornarice – F-35C. Potrebne preinake za podršku zrakoplovima pete generacije očekuju se tek tijekom neke buduće faze održavanja, čiji datum još nije određen.

Dovođenje Forda u potpuno operativno stanje bilo je veliki izazov za mornaricu. Iako je porinut i primljen u službu 2017., brod nije ostvario svoje prvo razmještanje do 2022. godine, jer su tehnički timovi dugo rješavali probleme s naprednim sustavima.

Svoj prvi borbeni angažman Ford je imao 2023. godine, tijekom osmomjesečne misije, kada je boravio u istočnom Sredozemlju nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada.