Trump nakon pucnjave uvodi najstrože mjere u povijesti SAD-a, najavio trajnu obustavu migracije iz zemalja trećeg svijeta

Američki predsjednik Donald Trump najavio je drastičnu mjeru - trajnu obustavu migracije iz svih "zemalja trećeg svijeta". Ova šokantna objava uslijedila je samo nekoliko dana nakon smrtonosne pucnjave u blizini Bijele kuće, u kojoj je napadač, afganistanski državljanin, usmrtio pripadnicu Nacionalne garde. Trump tvrdi da je cilj ovog poteza omogućiti američkom imigracijskom sustavu da se "potpuno oporavi" i zaustaviti ilegalne ulaske u zemlju, piše Index.

Na društvenoj mreži Truth Social, Trump je poručio kako je američka imigracijska politika, unatoč tehnološkom napretku, "nagrizla te dobitke i životne uvjete za mnoge".

"Trajno ću zaustaviti migraciju iz svih zemalja trećeg svijeta kako bih omogućio potpun oporavak američkog sustava, prekinuti sve milijune Bidenovih ilegalnih ulazaka, uključujući one potpisane Autopenom Pospanog Joea Bidena, i ukloniti svakoga tko nije neto imovina Sjedinjenim Državama, ili je nesposoban voljeti našu zemlju, ukinuti sve savezne povlastice i subvencije ne-državljanima naše zemlje, oduzeti državljanstvo migrantima koji narušavaju domaći mir, i deportirati svakog stranog državljanina koji je javni teret, sigurnosni rizik ili nekompatibilan sa zapadnom civilizacijom", napisao je.

"Ovi će se ciljevi provoditi s ciljem postizanja značajnog smanjenja ilegalnog i remetilačkog stanovništva, uključujući one primljene putem neovlaštenog i ilegalnog procesa odobravanja Autopenom", nastavio je Trump. "Samo OBRNUTA MIGRACIJA može u potpunosti izliječiti ovu situaciju. Osim toga, SRETAN DAN ZAHVALNOSTI SVIMA, osim onima koji mrze, kradu, ubijaju i uništavaju sve za što se Amerika zalaže – Nećete dugo biti ovdje!"

A very Happy Thanksgiving salutation to all of our Great American Citizens and Patriots who have been so nice in allowing our Country to be divided, disrupted, carved up, murdered, beaten, mugged, and laughed at, along with certain other foolish countries throughout the World,… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2025

Povod za odluku: Pucnjava u Washingtonu

Trumpova najava dolazi kao izravna reakcija na šokantan napad koji se dogodio samo nekoliko ulica od Bijele kuće. Napadač je prišao pripadnicima Nacionalne garde, Sarah Beckstrom i Andrewu Wolfeu, te na njih otvorio vatru iz neposredne blizine.

Dvadesetogodišnja Beckstrom je preminula od posljedica ranjavanja, što je potvrdio i sam Trump. "Sarah Beckstrom iz Zapadne Virginije, jedna od pripadnica garde o kojoj govorimo, vrlo cijenjena, mlada, veličanstvena osoba... Upravo je preminula. Više nije s nama", izjavio je ranije danas. Njezin kolega, 24-godišnji Wolfe, i dalje je u kritičnom stanju.

Kao osumnjičenik za napad identificiran je i uhićen Rahmanullah Lakanwal, 29-godišnjak iz Afganistana koji se u SAD doselio 2021. godine, nakon povlačenja američkih snaga. Službenici još uvijek nisu potvrdili motiv napada.

Obustava zahtjeva i prozivke Bidenu

Ovaj incident već je potaknuo konkretne poteze. Američko Ministarstvo za državljanstvo i imigracijske usluge na neodređeno je vrijeme zaustavilo obradu svih imigracijskih zahtjeva afganistanskih državljana. "Zaštita i sigurnost naše domovine i američkog naroda ostaju naš jedini fokus i misija", stoji u njihovom priopćenju.

Nekoliko minuta prije svoje velike objave o zaustavljanju migracije, Trump je na društvenim mrežama podijelio fotografiju afganistanskih izbjeglica koje su evakuirane vojnim zrakoplovom 2021. godine, iskoristivši priliku za napad na bivšeg predsjednika.

"Ovo je dio užasnog zračnog mosta iz Afganistana. Stotine tisuća ljudi slilo se u našu zemlju potpuno neprovjereno i nekontrolirano. Popravit ćemo to, ali nikada nećemo zaboraviti što su Pokvareni Joe Biden i njegovi nasilnici učinili našoj zemlji", objavio je Trump.