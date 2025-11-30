Trump najavio novi rat, Venezuela oštro odgovorila

Venezuela je ljutito reagirala na izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi zračni prostor oko zemlje trebalo smatrati zatvorenim.

Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje nazvalo je Trumpove komentare "još jednom ekstravagantnom, ilegalnom i neopravdanom agresijom protiv venezuelskog naroda".

SAD nemaju zakonske ovlasti zatvoriti zračni prostor druge zemlje, a venezuelska izjava optužila je Trumpa za "kolonijalističku prijetnju", piše BBC.

SAD je izgradio svoju vojnu prisutnost u tom području i izveo najmanje 21 napad na brodove za koje tvrdi da su prevozili drogu, ubivši više od 80 ljudi. Nisu pružile dokaze, a venezuelski predsjednik Nicolás Maduro kaže da su američki potezi pokušaj njegovog svrgavanja.

Trump je napisao na Truth Socialu: "Svim zrakoplovnim tvrtkama, pilotima, dilerima droge i trgovcima ljudima, molim vas da smatrate ZRAČNI PROSTOR IZNAD I OKO VENEZUELE POTPUNO ZATVORENIM."

Dok Trump pojačava svoje prijetnje, neki demokratski i republikanski članovi američkog Kongresa izrazili su ljutnju što nije zatražio zakonodavno odobrenje.

„Trumpove nepromišljene akcije prema Venezueli guraju Ameriku sve bliže i bliže još jednom skupom inozemnom ratu“, objavio je u nedjelju na X-u vodeći demokratski senator Chuck Schumer.

„Prema našem ustavu, Kongres ima isključivu ovlast objaviti rat.“

Republikanska zastupnica Marjorie Taylor Greene, donedavno bliska Trumpova saveznica, rekla je: „Podsjetnik, Kongres ima isključivu ovlast objaviti rat.“

Trumpovi komentari dolaze samo nekoliko dana nakon što je američka Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA) upozorila zrakoplovne tvrtke na „pojačane vojne aktivnosti u i oko Venezuele“, što je dovelo do toga da je nekoliko velikih zrakoplovnih tvrtki obustavilo letove tamo. Caracas im je potom ukinuo prava na polijetanje i slijetanje.

Venezuelsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je „međunarodnu zajednicu, suverene vlade svijeta, UN i relevantne multilateralne organizacije da odlučno odbace ovaj nemoralni čin agresije“, u izjavi u subotu.

Istog dana, venezuelska vojska provela je vježbe duž obalnih područja, a državna televizija prikazivala je manevriranje protuzračnim oružjem i drugim topništvom.

SAD je rasporedio najveći nosač zrakoplova na svijetu, USS Gerald Ford, i oko 15.000 vojnika na domet udara Venezuele.

Inzistirao je da je raspoređivanje - najveće od strane SAD-a u regiji od invazije na Panamu 1989. - namijenjeno borbi protiv trgovine drogom.

Trump je u četvrtak upozorio da će američki napori za zaustavljanje venezuelske trgovine drogom "kopnom" započeti "vrlo brzo".

Venezuelska vlada vjeruje da je cilj SAD-a svrgnuti ljevičarskog Madura, čiji je ponovni izbor prošle godine venezuelska oporba i mnoge nacije osudila kao namješten.

Kolegica ljevičarski predsjednik Kolumbije Gustavo Petro - koji se također suočio s američkim sankcijama - rekao je da vjeruje da SAD koristi "nasilje kako bi dominirao" Latinskom Amerikom, iako su drugi čelnici u regiji pozdravili Trumpov stav.

SAD je također označio Cartel de los Soles, ili Kartel Sunaca - skupinu za koju tvrde da je na čelu s Madurom - kao stranu terorističku organizaciju.

Označavanje organizacije kao terorističke skupine daje američkim agencijama za provedbu zakona i vojnim agencijama šire ovlasti za njezino ciljanje i razbijanje.

Venezuelsko ministarstvo vanjskih poslova "kategorički je, čvrsto i apsolutno odbacilo" tu oznaku.