Trump najavio moguće napade na Venezuelu i ovlastio CIA za tajne operacije

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razmatra pokretanje vojnih napada na teritorij Venezuele te da je ovlastio CIA-u za provedbu tajnih operacija u toj zemlji, čime je dodatno pojačao američku vojnu prisutnost u regiji.

Od početka rujna američke su snage napale pet glisera u Karipskom moru za koje Washington tvrdi da su prevozili ilegalne droge, pri čemu je poginulo 27 ljudi. Posljednji napad dogodio se u međunarodnim vodama uz obalu Venezuele, a Trump je tom prilikom izjavio da su SAD eliminirale šest “narkoterorista”.

“Sada svakako gledamo na kopno jer imamo more pod vrlo dobrom kontrolom. Gotovo smo to potpuno zaustavili na moru. Sada ćemo to zaustaviti na kopnu”, rekao je Trump u srijedu.

CIA dobila odobrenje za tajne operacije

Trump je potvrdio da je ovlastio CIA-u da uđe u Venezuelu kako bi spriječila krijumčarenje droga i migranata u SAD, ali je odbio komentirati imaju li američki špijuni dopuštenje za atentat na predsjednika Nicolása Madura. Vijest o tajnim operacijama prvi je objavio The New York Times.

Trumpova administracija već je ranije označila Madura kao vođu tzv. Kartela Sunaca, navodne mreže trgovine drogom kojom upravlja venezuelanska politička i vojna elita. Ministarstvo pravosuđa SAD-a u kolovozu je povećalo nagradu za informacije koje bi dovele do Madurovog uhićenja na 50 milijuna dolara.

U međuvremenu, SAD su ojačale vojnu prisutnost na Karibima, rasporedile više od 2000 marinaca, tri razarača, krstaricu i nuklearnu podmornicu opremljenu krstarećim raketama Tomahawk. Prema vojnom analitičaru Jamesu Stavridisu, Washington bi mogao napasti Madurove vojne objekte, komunikacijsku infrastrukturu ili naftne postrojenja.

Venezuelsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je Trumpove izjave kao “najtežu povredu međunarodnog prava” i najavilo žalbu Ujedinjenim narodima.

"Očito je da takvi manevri služe legitimizaciji operacije ‘promjene režima’ kako bi se preuzele venezuelanske naftne rezerve", poručilo je ministarstvo.

Maduro poziva na otpor

Predsjednik Maduro reagirao je oštro, podsjetivši na američke vojne intervencije u Afganistanu, Iraku i Libiji, kao i na CIA-ine uloge u državnim udarima tijekom Hladnog rata.

"Dolje s CIA-inim udarima! Latinska Amerika ih ne želi, ne trebaju joj i odbacuje ih", poručio je Maduro, dodajući da će 4,5 milijuna pripadnika civilne milicije biti spremno braniti zemlju.

Maduro je dodatno izoliran nakon što je opozicijska čelnica María Corina Machado prošlog tjedna dobila Nobelovu nagradu za mir "zbog održavanja plamena demokracije usred rastuće tame". Machado je nagradu posvetila Trumpu, "zbog njegove odlučne podrške našem cilju".