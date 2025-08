Trump iskazao nezadovoljstvo Rusijom: "Odvratno je to što rade"

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je iskazao nezadovoljstvo Rusijom zbog njezina najnovijeg smrtonosnog napada na Kijev. U udaru na Kijev poginulo je 27 osoba, od toga troje djece.

"Rusija, mislim da je odvratno to što rade. Mislim da je ono što Rusija radi vrlo tužno. Mnogo Rusa umire", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. Ponovio je da Sjedinjene Države planiraju uvesti nove sankcije Moskvi, ali nije govorio o detaljima, piše Index.

"Ne znam smetaju li ga sankcije", priznao je Trump, misleći pritom na ruskog predsjednika Vladimira Putina. Zapadne zemlje nametnule su niz ekonomskih mjera protiv Rusije, nastojeći uskratiti sredstva potrebna za financiranje rata.

Američki predsjednik najavio je da će njegov posebni izaslanik Steve Witkoff otputovati u Moskvu nakon posjeta Izraelu, gdje s izraelskim dužnosnicima razgovara o situaciji u Gazi. "Ide u Rusiju. Vjerovali ili ne", naveo je.

