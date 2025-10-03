Trump ima oštru poruku i ultimatum: "Imate do nedjelje u 18 sati ili će se PAKAO sručiti na vas"

Predsjednik SAD-a Donald Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social oštro je prozvao Hamas i podsjetio na masakr 7. listopada.

Trumpovu objavu prenosimo u cijelosti i autentičnosti:

"Hamas već godinama predstavlja nemilosrdnu i nasilnu prijetnju na Bliskom istoku! Ubijali su (i činili živote nepodnošljivima), kulminiraši MASAKROM 7. listopada u Izraelu — bebe, žene, djeca, stariji ljudi i mnogi mladići i djevojke, dječaci i djevojčice koji su se spremali slaviti svoje buduće živote zajedno. Kao odmazdu za napad 7. listopada na civilizaciju, više od 25.000 Hamasovih 'vojnika' već je ubijeno. Većina ostalih okružena je i VOJNO OPKOLJENA, samo čekaju da dam riječ 'KRENI' da im se život brzo ugasi.

Što se ostalih tiče, znamo gdje ste i tko ste, i bit ćete progonjeni i ubijeni. Molim sve nevine Palestince da odmah napuste to područje moguće velike buduće smrti i prijeđu u sigurnije dijelove Gaze. Svi će ih oni koji čekaju da pomognu dobro zbrinuti. Srećom za Hamas, ipak, dobit će posljednju priliku! Velike, moćne i vrlo bogate države Bliskog istoka i okolnih područja, zajedno sa Sjedinjenim Državama, dogovorile su se, - uz pristanak Izraela - za MIR nakon 3000 godina na Bliskom istoku.

OVAJ SPORAZUM TAKOĐER SPAŠAVA ŽIVOTE SVIH PREOSTALIH BORACA HAMASA! Detalji dokumenta poznati su SVIJETU i to je sjajan sporazum za SVE! Imat ćemo MIR na Bliskom istoku, jednom ili drugom metodom. Nasilje i prolijevanje krvi prestat će. PUSTITE SVE TAOCE, UKLJUČUJUĆI I TIJELA ONIH KOJI SU MRTVI, SADA! S Hamasom se mora postići dogovor do nedjelje u o OSAMNAEST (18) SATI po washingtonskom vremenu.

Svaka je zemlja pristupila (sporazumu, op.a.)! Ako ovaj sporazum POSLJEDNJE ŠANSE ne bude postignut, na Hamas će se sručiti PAKAO kakav još nitko nije vidio. BIT ĆE MIR NA BLISKOM ISTOKU JEDNOM ILI DRUGOM METODOM. Hvala vam na pažnji oko ovog pitanja!" - predsjednik SAD-a Donald J. Trump", objavio je Trump.