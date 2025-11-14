Trudnicu s teškom dijagnozom uputili na prekid trudnoće u Sloveniju: "Trebala bih doživjeti traumu, da mi dijete umre na rukama..."

Priziv savjesti - drugi dio! Tri godine nakon slučaja Mirele Čavajde, Provjerenom se javila žena koja je prošla istu agoniju. Pomoć u svojoj zemlji nije dobila!

Problemi s trudnoćom uočeni su u 19. tjednu. Sljedećih deset pretvorilo se u niz pregleda, konzultacija, odugovlačenja! Agonije!

Uslijed teške fetalne dijagnoze u visokom stupnju trudnoće, Komisija u zagrebačkoj Petrovoj bolnici, odobrila je pobačaj trudnici. No, u Hrvatskoj joj ga nitko nije mogao ili želio napraviti.

Tek jedan liječnik joj je savjetovao - pođite u Sloveniju, piše Dnevnik.hr.

Unatoč obvezama koje zdravstveni sustav ima prema pacijenticama, zbog priziva savjesti - iste se redovito krše.

"Kod njih, znači u Petrovoj bolnici, prekid trudnoće znači inducirani porod. Odnosno to da je majka primorana roditi dijete i vrlo moguće proživjeti uz taj porod još jednu traumu, da se dijete uguši na porodu. Gdje bih ja još jednu traumu trebala doživjeti, da mi dijete vrlo vjerojatno treba umrijeti na rukama“, otkrila je žena za Provjereno.

