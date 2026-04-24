Trstenik zbog radova u prometnoj blokadi: "Ovo nije pitanje komfora, već sigurnosti"

Zbog radova na aglomeraciji u Ulici Ivana pl. Zajca, promet u gradskom kotaru Trstenik posljednjih je dana doveden u stanje gotovo potpune blokade. Upozorava na to Damir Barbir, predsjednik GK Trstenik, ističući kako je situacija odavno prešla okvire uobičajenih prometnih gužvi.

Prema njegovim riječima, promet u okolnim ulicama nije samo otežan, nego je u velikom dijelu dana praktički nefunkcionalan. "Stanovnici Trstenika svakodnevno gube sate u kolonama, ali ono što dodatno zabrinjava jest činjenica da ovakvo stanje direktno ugrožava sigurnost ljudi", poručuje Barbir.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Najkritičniji pristupi i izlazi iz kvarta

Posebno su, navodi, opterećeni Ulica Moliških Hrvata, Put Trstenika i Put Radoševca. Riječ je o ključnim pristupima i izlazima iz kvarta, koji su zbog radova i preusmjeravanja prometa kontinuirano preopterećeni vozilima.

"Prometni čepovi traju tijekom cijelog dana, a u takvim uvjetima kretanje vozila hitnih službi, hitne pomoći, vatrogasaca i policije, postaje izuzetno otežano, a u pojedinim trenucima i potpuno onemogućeno. To je situacija koju kao zajednica ne smijemo prihvatiti", upozorava predsjednik GK Trstenik. Iz GK Trstenik dodatno upozoravaju na, kako navode, izostanak konkretnih i učinkovitih mjera prometne regulacije. Barbir ističe da Grad Split raspolaže sustavom pametnog upravljanja prometom, uključujući kamere i prilagodljive semafore, no postavlja pitanje zašto taj sustav nije aktivno iskorišten na najopterećenijim točkama.

Među njima posebno navodi križanje Poljičke ceste i Puta Trstenika te križanje Ulice Moliških Hrvata i Velebitske ulice. "Građani Trstenika imaju pravo na normalno funkcioniranje života u svom kvartu, ali prije svega na sigurnost. Trenutno stanje pokazuje ozbiljan nedostatak koordinacije i pravovremene reakcije nadležnih službi", poručuje Barbir.

Četiri hitna zahtjeva prema nadležnima

Iz Gradskog kotara Trstenik traže hitnu optimizaciju rada semafora na ključnim križanjima, privremenu i učinkovitu prometnu regulaciju koja bi rasteretila glavne pravce, jasno definirane koridore za prolazak vozila hitnih službi te transparentno informiranje građana o planu upravljanja prometom za vrijeme radova.

Kao jedno od konkretnih rješenja predlažu i privremenu izmjenu režima prometa u Šoltanskoj ulici, uz bolnicu Križine, čime bi se, smatraju, omogućio lakši i brži izlazak iz kvarta. "Ulaz u Trstenik trenutno nije primarni problem. Problem je izlazak, koji je u postojećim uvjetima postao gotovo neizvediv u razumnom roku", naglašava Barbir.

"Građani Trstenika to zaslužuju"

Predsjednik GK Trstenik zaključuje kako ovo nije samo pitanje prometne protočnosti, nego sigurnosti stanovnika i normalnog funkcioniranja svakodnevnog života u kvartu. "Ovo nije pitanje komfora, već sigurnosti i normalnog funkcioniranja života u kotaru. Očekujemo hitnu reakciju nadležnih i konkretne poteze jer građani Trstenika to zaslužuju", zaključuje Damir Barbir.