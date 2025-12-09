Close Menu

Tromjesečni Ante s roditeljima, Matijom i Darkom, utjelovit će Svetu obitelj na 26. Živim jaslicama u Prološcu

Održat će se na dan Božića, 25.12, s početkom u 17:30 sati

Tradicionalni 26. Prikaz živih jaslica u Prološcu održat će se na Božić, s početkom u 17:30 sati, čaroliju Božića kroz jedinstvenu scensku izvedbu, toplu atmosferu i zajedništvo koje se svake godine osjeti prilikom scena živih jaslica.

Ove godine ulogu Svete Obitelji preuzima obitelj Božinović. Tako će u ovogodišnjem prikazu živih jaslica sveti Josip i Marija biti Matija i Darko Božinović, dok će ulogu malog Isusa, utjeloviti njihov tromjesečni sin, javlja Radio Imotski.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0