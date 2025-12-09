Tromjesečni Ante s roditeljima, Matijom i Darkom, utjelovit će Svetu obitelj na 26. Živim jaslicama u Prološcu

Tradicionalni 26. Prikaz živih jaslica u Prološcu održat će se na Božić, s početkom u 17:30 sati, čaroliju Božića kroz jedinstvenu scensku izvedbu, toplu atmosferu i zajedništvo koje se svake godine osjeti prilikom scena živih jaslica.

Ove godine ulogu Svete Obitelji preuzima obitelj Božinović. Tako će u ovogodišnjem prikazu živih jaslica sveti Josip i Marija biti Matija i Darko Božinović, dok će ulogu malog Isusa, utjeloviti njihov tromjesečni sin, javlja Radio Imotski.