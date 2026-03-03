Trojica osumnjičena za nasilničko ponašanje: Pretukli 27-godišnjaka u ugostiteljskom objektu

U ugostiteljskom objektu u Šibeniku u subotu, 28. veljače, u poslijepodnevnim satima došlo je do fizičkog napada na 27-godišnjaka, a Policijska postaja Šibenik nakon provedenog kriminalističkog istraživanja sumnjiči trojicu muškaraca u dobi od 21, 22 i 23 godine za kazneno djelo nasilničkog ponašanja.

Verbalni sukob prerastao u fizički napad

Kako navodi policija, incidentu je prethodio verbalni sukob s oštećenim, nakon čega su ga 21-godišnjak i 23-godišnjak napali udarajući ga rukama i nogama po tijelu. U jednom trenutku 27-godišnjak je pao na tlo, no fizički napadi su se, prema policijskom opisu događaja, nastavili i tada.

Treći osumnjičeni, 22-godišnjak, sumnjiči se da je tijekom događaja verbalno poticao daljnje nasilje nad 27-godišnjakom.

Lakše ozljede, osumnjičeni predani pritvorskom nadzorniku

Oštećeni je nakon događaja zatražio liječničku pomoć u Općoj bolnici u Šibeniku, gdje su mu konstatirane lakše tjelesne ozljede.

Po završetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.