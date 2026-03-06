Trojica maloljetnika "iživljavala" se na dječjem igralištu u Solinu. Završili u policijskoj postaji

Policijski službenici Policijske postaje Solin dovršili su istraživanje i utvrdili tko je oštetio dječje igralište u ulici Petra Kružića u Solinu. Na dječjem igralištu tijekom veljače 2026. godine oštećen je dio inventara (klupe i kante za otpatke) te je sprejevima ispisano i iscrtano više različitih grafita po spravama za igru, klupama i podlozi.

Policijski službenici Policijske postaje Solin prikupili su informacije i dokaze iz kojih je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su trojica maloljetnika (jedan rođen 2008, a dvojica 2009.) počinili kazneno djelo Oštećenje tuđe stvari te su jučer u pratnji roditelja dovedeni u postaju i nad njima je provedeno istraživanje nakon čega je nadležnom državnom odvjetništvu upućena kaznena prijava.