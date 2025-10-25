Troje planinara zarobila bujica, spasili ih HGSS-ovci

Troje njemačkih planinara našlo se u četvrtak poslijepodne u ozbiljnim problemima u kanjonu Male Paklenice, nakon što je iznenadno nabujali potok presjekao put povratka i onemogućio im izlazak iz kanjona.

Kako je objavio HGSS Zadar, potok se naglo pojavio i probio tijekom njihova uspona, što je planinare ostavilo zarobljene.

Na teren su odmah izašla trojica spašavatelja HGSS-a Zadar, koji su se kroz zahtjevan teren probili do planinara i sigurno ih izveli na suho i sigurno područje, bez ozlijeđenih.

Iz HGSS-a su iskoristili priliku da ponovno upozore posjetitelje planina i nacionalnih parkova na važnost praćenja vremenske prognoze i informiranja o stanju terena:

“Vodotokovi se u razdobljima nestabilnog vremena mogu vrlo brzo promijeniti. Planirajte svoje izlete s oprezom i na vrijeme provjerite uvjete na terenu.”

Zahvaljujući brzoj reakciji zadarskih gorskih spašavatelja, troje planinara prošlo je bez posljedica – ali s iskustvom koje će zasigurno dugo pamtiti.